الهلال يختتم تحضيراته في تركيا قبل انطلاق الموسم الجديد

وكالات /سما/

يستكمل فريق الهلال لسيدات كرة القدم معسكره الإعدادي في تركيا، حيث يقيم بعثته التحضيرية للموسم الجديد من الثاني إلى 18 من أغسطس الجاري.

وسيشارك الفريق الأزرق في ثلاث مواجهات ودية ضمن برنامجه في المعسكر، لم تُكشف تفاصيلها بعد، بهدف الاستعداد الأمثل للمنافسة الرسمية.

عزّز الهلال صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد بضم عدد من اللاعبات البارزات، من بينهن الحارسة ألين التي عادت إلى صفوف الفريق بعد فترة غياب، والمهاجمة البرازيلية كاثلين سوزا القادمة من فريق النصر، والنجمة السعودية تهاني الزهراني التي انتقلت من الأهلي.

وكان الهلال قد حقق المركز الخامس في ترتيب دوري السيدات السعودي خلال الموسم الماضي، حيث جمع 23 نقطة عبر 14 مباراة.

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