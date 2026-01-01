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تحدٍ عسكري شامل

خبر : عسكريون من 5 دول يصعدون قمة إلبروس.. بينهم جنود أصيبوا في المعارك

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 06:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عسكريون من 5 دول يصعدون قمة إلبروس.. بينهم جنود أصيبوا في المعارك



وكالات /سما/

نجح فريق عسكري دولي في تحقيق مغامرة نادرة على قمة جبل إلبروس الشهير، أعلى قمة في أوروبا، بعد رحلة شاقة استغرقت تسلقًا لمسافة تجاوزت 12.5 كيلومتر وصولًا إلى القمة الغربية للجبل.

ضم الفريق المشاركين عسكريين من روسيا وبيلاروس وإيران وزيمبابوي والمغرب، واحتوى على عنصر إنساني مؤثر: عدد من المقاتلين الروس الذين يعانون من إصابات في الجهاز الحركي لحقتهم خلال مشاركتهم في العملية العسكرية في أوكرانيا. رفع هؤلاء الجنود المصابون معنويات الفريق برغبة حقيقية في إثبات أن الإصابة الحربية لا تعني نهاية القدرة على الإنجاز والمثابرة.

قال أحد المشاركين في التسلق، أرتيمي سولوفيوف: "الرفاق المصابون بذلوا قصارى جهدهم، بنسبة 100% بل 200%... وأثبتوا أن الحياة بعد العملية العسكرية الخاصة، وبعد الإصابة، لا تتوقف، بل تستمر"، معبرًا عن الروح التي تحدت الصعاب الجسدية والطبيعية خلال الرحلة.

يقع جبل إلبروس في سلسلة جبال القوقاز الغربية بجمهورية قبردينو-بلقاريا الروسية، قريبًا من الحدود الجورجية، وينتصب كبركان خامد يبلغ ارتفاع قمته 5642 مترًا فوق سطح البحر. يستقطب الجبل متسلقي الجبال من مختلف أنحاء العالم نظرًا لشهرته وموقعه الاستراتيجي.

أقيمت احتفالية ختامية عقب انتهاء المغامرة حضرها ممثلون من مركز سيسكا الروسي المتخصص في تسلق الجبال، ومركز تيرسكول الذي يدرب الأفراد على فنون البقاء والتكيف في الظروف الجبلية القاسية. تسلم المشاركون في الرحلة ميداليات وشهادات تذكارية اعترافًا بإنجازهم وتفانيهم في إتمام هذه المهمة الشاقة.

#روسيا #تسلق جبال #عسكر

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