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حفل زفاف مرتقب

خبر : رونالدو يختار جزيرة ماديرا موقعًا لزفافه من جورجينا

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 06:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يختار جزيرة ماديرا موقعًا لزفافه من جورجينا



وكالات /سما/

ماديرا/سما- اختار لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو جزيرة ماديرا مقرًا لحفل زفافه من نموذجه جورجينا رودريغيز، بحسب تقارير صحفية.

ستقام الحفل في كاتدرائية فونشال يوم السبت 8 أغسطس، بالجزيرة التي وُلد فيها رونالدو ونشأ فيها قبل رحيله في سن الثانية عشرة ليحقق أحلامه الرياضية. الكاتدرائية، التي بُنيت عام 1514، تقع على بُعد أقل من ميلين من المستشفى الذي وُلد فيه رونالدو.

حجز الثنائي طابقين كاملين في فندق سافوي بالاس القريب ليومي الجمعة والسبت. أكد مصدر مُقرّب من الفندق إغلاق الطابقين عن الخدمة في تلك الأيام. يضم الفندق أربعة مطاعم ويقع على مسافة قصيرة بالسيارة من الكاتدرائية، مما يجعله اختيارًا مناسبًا لحجم الحدث.

يحمل اختيار ماديرا دلالة عاطفية خاصة، فالجزيرة ترتبط بفصول الطفولة المتقشفة لرونالدو، الذي وُلد في فبراير عام 1985 ونشأ في منزل صغير ذي سقف من الصفيح، بينما عملت والدته دولوريس طاهية وعاملة نظافة.

بنى رونالدو انتقاله نحو العالمية بعد انضمامه لأكاديمية سبورتينغ لشبونة في الثانية عشرة من عمره. أثار انتباه مدرب مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون عام 2003 في مباراة ودية، ما شكّل نقطة التحول في مسيرته الاحترافية. لعب مع مانشستر يونايتد قبل انضمامه لريال مدريد عام 2009 في صفقة قياسية بلغت 80 مليون يورو، وأمضى مع الفريق الإسباني تسع سنوات. انتقل لاحقًا للنصر السعودي عام 2023 بعد خلافات مع إدارة مانشستر يونايتد.

#كريستيانو رونالدو #جورجينا رودريغيز #ماديرا

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