جني الأرباح يضغط على المؤشر الرئيسي.. والقيمة السوقية تحقق مستوى قياسي

وكالات /سما/

القاهرة/سما- تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة محدودة خلال جلسة الإثنين 3 آب/أغسطس 2026 بعد محاولات المستثمرين جني الأرباح عند اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة الرئيسي عند 55 ألف نقطة.

أغلق مؤشر EGX30 عند 54,530 نقطة بهبوط قدره 0.35%، لكن هذا التراجع لم يؤثر على الأداء القوي للأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.36% إلى 19,293 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.28% ليغلق عند 25,275 نقطة.

حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 4.022 تريليون جنيه، مدعومًا بالنشاط المستمر على الأسهم المتوسطة والصغيرة وخاصة في قطاع الأدوية، الذي شهد طلبًا قويًا على أسهم شركات مثل ابن سينا فارما وإيبيكو وجلاكسو والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية.

بلغت قيمة التداولات في الجلسة حوالي 16 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 334 ألف عملية على 3.2 مليار سهم شملت 221 شركة، ارتفع منها 105 أسهم وتراجع 108 أسهم.

قالت مروة أبوالنصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن التراجع الحالي يمثل حركة جني أرباح طبيعية بعد موجة الصعود القوية، مؤكدة أن السوق تحتفظ بنظرتها الإيجابية. وتوقعت أن يشهد المؤشر الرئيسي تهدئة مؤقتة مع إعادة اختبار مستويات الدعم بين 53.7 و53.2 ألف نقطة قبل استئناف الاتجاه الصاعد.

من جانبه، أكد مصطفى الكردي، مدير المجموعة العربية الأفريقية لتداول الأوراق المالية، أن التراجع الذي حدث قرب إغلاق الجلسة لا يغير من الاتجاه العام الصاعد للسوق، مشيرًا إلى أن المؤشر نجح في تأكيد اختراق مستوى 53.4 ألف نقطة، مما يفتح الطريق لاستهداف مستويات أعلى وقد تصل إلى 55 ألف نقطة.

على صعيد تحركات المستثمرين، استحوذ الأفراد على 78.44% من إجمالي التداولات مقابل 21.55% للمؤسسات، بينما مثل المستثمرون المصريون 91.25% من التعاملات مقابل 5.19% للأجانب و3.56% للعرب. وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 66 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بصافي 355 مليون جنيه.