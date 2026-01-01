مسلسل "بنات عمير": تطورات درامية بين الحب والأسرار في الحلقة الثامنة

وكالات /سما/

قدمت الحلقة الثامنة من المسلسل الدرامي "بنات عمير" منعطفاً درامياً حاداً حيث تراكمت الأحداث المثيرة والمفاجآت بين جدران المنزل، وأطاحت بتوازن الشخصيات الرئيسية نحو مسارات جديدة ملؤها التوتر والقرارات المصيرية.

في قلب الأحداث، اتخذت شخصية منيرة، التي جسدتها سماح زيدان، قراراً جريئاً ومفاجئاً يتعلق بعلاقتها مع مشعل، فيما مرت يسرى وغلا بلحظات عصيبة عندما استعادتا ذكريات موجعة من ماضيهما، بينما حملت أحداث أخرى في المنزل مفاجآت لم تكن في الحسبان، خاصة عندما قرر سعد خطوة غير متوقعة قد تغير مسار علاقته بأمل.

ينطلق المسلسل من تتبع حياة عائلة عمير وبناته الأربع، كل منهن تحمل قصتها الخاصة وتحدياتها الفريدة. تقدم أبرار فيصل شخصية أمل، الابنة التي تربت في كنف عمير وتحولت إلى دعامة المنزل، وهي الأم الروحية للفتيات الأخريات. بينما تجسد آلاء سالم دور جنى، الفتاة المسحورة بحياة الترف والثراء، التي تخترع واقعاً وهمياً أمام صديقاتها لإخفاء الفقر وتعويض النقص المادي، وهو تصرف يجعلها تقع في فخاخ وتفضح أزمة نفسية عميقة تعاني منها.

تلعب العنود عبد الحكيم دور غلا، التي تتسلح بالكبرياء لإخفاء جروحها العاطفية وضعفها عن والدها، وترفض في البداية أي امرأة قد تحل محل والدتها في البيت. في المقابل، جسدت أميرة الشريف دور ندى، الفتاة ذات الطموح الكبير التي تخوض رحلة تحول درامي من فتاة مدللة إلى امرأة تواجه صعوبات الحياة الحقيقية، خاصة عندما تقع في حب شاب من عائلة ثرية وتصطدم بتعقيدات اجتماعية وعائلية معقدة.

تأتي شخصية منيرة، التي تقدمها سماح زيدان، لتحمل بعداً درامياً مختلفاً؛ فرغم أنها تبدو محطمة في البداية، تكشف الحلقات اللاحقة عن قوة داخلية واستقرار عاطفي نجحت في بناؤه بعد تجربة زواج فاشل. تصبح منيرة بمثابة الدعم النفسي لمن حولها، وتعيد إحياء علاقة قديمة مع عمير عبر لحظات رومانسية بسيطة لكن ذات مغزى عميق، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول مصير هذا الحب الجديد وقدرته على الصمود أمام تعقيدات الواقع العائلي.

انطلق عرض المسلسل رسمياً في 26 يوليو/تموز الماضي ليكون متاحاً لمحبي الدراما العائلية عبر منصة "MBC شاهد"، وقد حقق استقطاباً لافتاً من الجمهور بفضل بنائه الدرامي المتوازن وتوزيعه الفني الموفق.