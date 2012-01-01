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نجما الدراما التركية

خبر : بيرين سات وكينان دوغلو يحتفلان بـ12 سنة زواج

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 04:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

احتفل كينان دوغلو وزوجته الممثلة بيرين سات بمرور 12 سنة على زفافهما، حيث شارك الثنائي لحظات من احتفالهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نشر دوغلو مجموعة من الصور الرومانسية تجمعه بزوجته، مرفقة بتعليق قال فيه: "بالحماس نفسه الذي شعرنا به في اليوم الأول… إلى المزيد من السنوات معًا يا رفيقة لعبي وشريكة حبي"، بينما اكتفت سات برسالة قصيرة كتبت فيها "Happy 12th"، وأعادت نشر تعليق زوجها عبر حسابها.

لقي احتفال الثنائي استجابة واسعة من متابعيهما على وسائل التواصل، في دلالة على اهتمام جمهورهما بتطورات حياتهما الشخصية.

التقى دوغلو وسات عام 2012 قبل أن يعلنا خطوبتهما في إسطنبول في 23 فبراير 2014، وانتقلا بعدها إلى فصل الزواج الذي احتفلا به في 29 يوليو من السنة ذاتها خلال حفل أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

#بيرين سات #كينان دوغلو #الدراما التركية

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