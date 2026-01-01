فريقا ZETA DIVISION وG2 يحققان البطولتين في بطاقة أوفرووتش ووورزون

وكالات /سما/

توج فريق ZETA DIVISION بلقب بطولة منتصف الموسم لأوفرووتش، بعد فوزه الحاسم على فريق Twisted Minds بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

وفي البطولة الموازية، اكتسح فريق G2 Esports لقب بطولة وورزون ريسيرجنس بعد مواجهة استمرت إلى 11 جولة، مكملًا احتكار البطاقة الأمريكية والآسيوية للتتويجات في هذه النسخة من الحدث الدولي الأكبر.

شكّل هذا التتويج نقطة تتويج ثانية لكيم دونج هيون ملقب "Proper" في بطولات أوفرووتش بمستوى كأس العالم، بعد أن أحرز اللقب الأول مع فريق Team Falcons العام الماضي، حيث حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في البطولة آنذاك.

نقل "Proper" مهاراته إلى ZETA DIVISION خلال نافذة الانتقالات، وسرعان ما أثبت أهميته بقيادة الفريق نحو أول بطولة دولية كبرى له، ما يعتبر إنجازه الشخصي الثالث في هذا السياق. دخل اللاعب الكوري الجنوبي البطولة كأحد المرشحين الأساسيين للفوز، معتمدًا على سجله المميز مع فريقه السابق.

حافظت ZETA DIVISION على تفوقها عبر مراحل المنافسات، حيث خسرت خريطة واحدة فقط أمام Geekay Esports في طريقها إلى النهائي، مما أكد على حالتها كأحد أقوى الفرق المشاركة في الدورة.

اتسمت المواجهة النهائية مع Twisted Minds بالتوازن والتنافسية الشديدة، خاصة مع وجود مجموعة من اللاعبين السعوديين ضمن صفوف الفريق الخصم. تبادل الفريقان الفوز في أول أربع خرائط، مع حسم كل منهما للخريطة التي اختارها.

أحكمت ZETA DIVISION قبضتها بعد حسم الخريطة الخامسة، ثم أنهت السباق في الجولة السادسة بسيطرة تامة على خريطة Eichenwald التي اختارها الخصم، محققة انتصارًا حاسمًا بنتيجة 4-2.

حصل لاعب ZETA DIVISION كيم جين سيو ملقب "shu" على جائزة أفضل لاعب من شركة سوني SONY MVP في البطولة، تقديرًا لمستواه المتميز طوال مراحل المنافسات، إلى جانب مكافأة مالية قدرها 25 ألف دولار.