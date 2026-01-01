شاليهات فاخرة على البحر في رأس الحكمة.. عرض استثنائي للتملك

وكالات /سما/

رأس الحكمة/سما- أطلقت شركة الأهلي صبور أحدث مراحل مشروع "يود البحر" في منطقة رأس الحكمة، الواقع على الساحل الشمالي، بتقديم وحدات شاليهات فندقية على الصف الأول من البحر مباشرة.

تتميز الشاليهات الجديدة بإطلالات مزدوجة تجمع بين البحر واللاجون، وتتراوح مساحاتها بين 35 و86 مترًا مربعًا، بخيارات متعددة تشمل غرفة نوم واحدة أو اثنتين، داخل مبانٍ منخفضة الارتفاع. توفر الشركة إدارة احترافية وخدمات فندقية متكاملة للملاك، مما يعزز فرص العائد الاستثماري من التأجير.

يأتي الطرح مدعومًا بعرض استثنائي بعنوان "مقدمك هو خصمك"، يمنح العملاء خصمًا يعادل قيمة المقدم، بحيث يزيد الخصم مع ارتفاع قيمة المقدم حتى يصل إلى 50% من إجمالي قيمة الوحدة. يمكن للعملاء تقسيط المقدم على ثلاثة أشهر.

قدمت الشركة أيضًا مجموعة محدودة من الوحدات الجاهزة للاستلام فورًا ضمن مشروع يود، تتراوح مساحاتها بين 57 و120 مترًا مربعًا بخيارات تشمل غرفة واحدة حتى ثلاث غرف نوم، بأسعار تبدأ من ستة ملايين جنيه. توفر الشركة خصمًا نقديًا بنسبة 15% مع نظام تقسيط يمتد إلى ثماني سنوات.

يمتد مشروع يود على مساحة 164 فدانًا برأس الحكمة عند الكيلو 187، بواجهة بحرية تبلغ 1050 مترًا. تم تخصيص حوالي 50 فدانًا كواجهة بحرية مفتوحة وغير قابلة للبناء، مما يوفر مساحات خضراء واسعة وإطلالات بحرية لـ 87% من وحدات المشروع.

حقق المشروع تقدمًا ملحوظًا في مراحله السابقة، حيث تم تسليم حوالي 600 وحدة، وجارٍ تنفيذ أكثر من 700 وحدة أخرى، مع استعداد أكثر من 50 أسرة لاستلام وحداتهم خلال شهر أغسطس بمقدم يتجاوز المواعيد الأصلية بحوالي ثلاث سنوات.

يقدم المشروع مفهومًا متكاملًا للحياة الساحلية يجمع بين وحدات متنوعة كالشاليهات والفيلات المستقلة والعمارات السكنية، إلى جانب منطقة فندقية وتجارية وخدمات ترفيهية موزعة عبر لاجونات ومساحات خضراء.