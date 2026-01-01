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أصالة نصري وأغنية جديدة

خبر : أصالة تطلق أغنيتها الجديدة بتعاون مع ابنتها شام الذهبي

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 02:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة تطلق أغنيتها الجديدة بتعاون مع ابنتها شام الذهبي



وكالات /سما/

أعلنت النجمة السورية أصالة نصري عن إطلاق أحدث أعمالها الغنائية، حيث كشفت عن البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، ظهرت فيه بإطلالة مستوحاة من الطابع الشرقي تميّزت بالألوان الأسود مع لمسات حمراء.

أشارت أصالة إلى أن للأغنية الجديدة دلالة خاصة بالنسبة إليها، إذ لم تكن مجرد عمل فني تقدمه برُوح مختلفة، بل تعتبرها هدية من ابنتها شام الذهبي، التي تشارك في كتابة كلماتها. وتُمثل هذه الأغنية أول تعاون فني مباشر بين الأم والابنة في مجال الكتابة الغنائية.

أعربت النجمة عن تطلعها إلى أن تصحب هذه الأغنية جمهورها في أجمل اللحظات، وتوجهت بالشكر إلى جميع صنّاع العمل وفي مقدمتهم الملحن فؤاد جنيد والموسيقار أمجد جمعة.

#أصالة نصري #الأغنية الجديدة #شام الذهبي

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