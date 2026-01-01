غسل الملابس الجديدة قبل الارتداء.. ضرورة صحية

وكالات /سما/

يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها مباشرة، بغض النظر عن نوعها أو حجمها، لحماية الصحة من مخاطر قد لا يتوقعها المستهلك. وتنطبق هذه النصيحة على جميع الفئات، من الملابس الداخلية الرقيقة وحتى الجينزات اليومية الفضفاضة.

تختبئ في الملابس الجاهزة الجديدة بكتيريا وفطريات قد تنتقل بين الأشخاص عند التجربة. تشكل غرف تبديل الملابس بيئة مثالية لتكاثر الفيروسات، كما قد تعلق حشرات بالملابس أثناء تصنيعها في المعامل أو نقلها.

تحتوي الملابس الجديدة على مادة كيميائية تسمى اليوريا فورمالدهايد، يستخدمها المصنعون لمنع العفن على الملابس المشحونة في حاويات ساخنة ورطبة لمسافات طويلة، وتحسين ملمس القماش وتقليل التجاعيد. لكن هذه المادة قد تسبب طفحاً جلدياً لذوي البشرة الحساسة، خاصة في مناطق التلامس المستمر مثل الإبطين والياقات والرسغين والخصر والفخذين. يقلل الغسل من تركيز هذه المادة بشكل كبير، وإن لم يزيلها كلياً من المرة الأولى.

تحتوي معظم الملابس المصنوعة من الألياف الاصطناعية (البوليستر والأكريليك) على أصباغ مشتتة قد تنتقل إلى الجلد أو الملابس الأخرى. هذه الأصباغ قادرة على إحداث تفاعلات جلدية حادة وطفح متكرر، خاصة عند الأطفال الصغار. حتى التفاعلات الأخف خطورة قد تسبب بقعاً ملتهبة جافة ومثيرة للحكة.

يوصى بغسل الملابس الجديدة قبل الارتداء مباشرة، سواء كانت للكبار أو الأطفال أو الرضع، لتقليل هذه المخاطر الصحية والحفاظ على سلامة البشرة.