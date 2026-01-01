رويترز: 6 ناقلات نفط سعودية عملاقة تغير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح بعد تهديدات الحوثيين] مضيق باب المندب

وكالات /سما/

سعودية غيرت مسارها إلى رأس الرجاء الصالح بعد تهديدات الحوثيين.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، الاثنين، أن 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن واتجهت نحو جنوب إفريقيا، متجنبة المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك عقب تهديدات جماعة الحوثي باستهداف حركة الشحن السعودية.

ووفقا لبيانات تتبع السفن على منصتي LSEG وMarineTraffic، كانت الناقلات، التي عادت فارغة من وجهات آسيوية، تبحر في تشكيل واحد باتجاه رأس الرجاء الصالح، فيما أظهرت البيانات أن إحدى الناقلات، "ديلام"، كانت متجهة إلى جبل طارق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في قطاع تجارة النفط قولهما إن قرار تغيير المسار اتُّخذ على خلفية التقييمات الأمنية، رغم أن ذلك سيضيف ما لا يقل عن 25 يوما إلى زمن الرحلة في حال عودة الناقلات إلى الموانئ السعودية على البحر الأحمر عبر قناة السويس.

وكان الحوثيون أعلنوا في 20 يوليو فرض "حظر بحري" على السعودية، في تصعيد جديد ضمن المواجهة الإقليمية، بينما دفعت الهجمات الأخيرة على سفن مرتبطة بالمملكة سوق التأمين البحري في لندن إلى توسيع نطاق المناطق المصنفة عالية المخاطر في البحر الأحمر ليشمل مياها قريبة من موانئ سعودية.