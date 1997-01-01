وكالات /سما/

القاهرة/سما- أنهى فريق عمل المسلسل الدرامي "عنبر الموت" بطولة الفنانة منة شلبي عملية التصوير بالكامل، حيث يمر العمل حالياً بمراحله النهائية تحضيراً لعرضه خلال الموسم الدرامي المقبل.

وثّق المخرج كريم الشناوي لحظات انتهاء التصوير عبر مقاطع فيديو قصيرة نشرها على حسابه في فيسبوك، واستغل الفرصة لتوجيه رسالة شكر لفريق البطولة، مُشيداً بمجهودات الفنانة شلبي ووصفاً مشروع العمل بـ "المشروع الأحلى".

تجسد شلبي في المسلسل شخصية "نادية"، ممرضة في أحد المستشفيات تواجه اتهامات بقتل المرضى عمداً، وما يتبع ذلك من سلاسل أزمات وتحديات قانونية. ويشاركها الفنان علي قاسم الذي يلعب دور محاميها الذي يدافع عنها رغم تعرضه لتهديدات بالقتل بسبب إصراره على إثبات براءتها.

يضم فريق البطولة أيضاً الفنان رشدي الشامي الذي يقدم والد البطلة، والفنانة بسمة التي انضمت مؤخراً وتجسد رئيسة التمريض في المستشفى، إلى جانب حليم الجندي وعدد من الفنانين الآخرين وضيوف الشرف.

يتولى إخراج العمل كريم الشناوي، بينما قدمت بولا ثابت القصة وترأست فريق الكتابة، وشاركتها في السيناريو والحوار كل من سلمى عبدالوهاب وحسين حسام، تحت إشراف على الكتابة من مريم نعوم. أنتجت الأعمال شركة طارق نور ستوديوز.

يستوحي المسلسل أحداثه من قضية جنائية حقيقية هزت مدينة الإسكندرية عام 1997، حيث تم اتهام الممرضة عايدة بقتل أحد المرضى عمداً والشروع في قتل حوالي 30 آخرين بحقنهم بمادة الفلاكسدين التي تُرخي العضلات، بالإضافة إلى اتهامات بسرقتها تلك الأدوية من المستشفى.

استمرت الإجراءات القضائية في القضية نحو ثلاث سنوات من النقض والاستئناف. صدر الحكم الأول ضد عايدة بالإعدام شنقاً غير أن الإجراءات اللاحقة ألغته وخففته إلى السجن لمدة 10 سنوات. أُفرج عن عايدة بعد قضائها 7 سنوات في السجن، وأكدت في لقاء لاحق مع الإعلامي وائل الإبراشي أنها لم ترتكب الجريمة المنسوبة إليها ولم تتوقع أن ينتهي بها حالها بعد سنوات من العمل بأمانة في خدمة المرضى.

وقدّمت شلبي في الموسم الدرامي الماضي مسلسل "صحاب الأرض" الذي جمعها مع الفنان إياد نصار وحشد من الممثلين منهم كامل الباشا وآدم البكري وتارا عبود وعصام السقا وروان الغابة وسارة يوسف وكيرا يغنم وإياد حوراني وإيناس الفلال وآخرين. كتب العمل عمار صبري وأخرجه بيتر ميمي.