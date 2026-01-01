وكالات /سما/

دمياط/سما- وصلت صادرات البضائع العامة عبر ميناء دمياط إلى 31.7 ألف طن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب تقرير لهيئة الميناء المصرية.

تضمنت هذه الصادرات 8445 طن علف بنجر، و5 آلاف طن جبس، و1242 طن كلينكر، و10 آلاف و920 طن يوريا، إضافة إلى 6131 طنًا من البضائع المتنوعة.

سجل الميناء خلال نفس الفترة حركة 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، منها 13 سفينة وصلت إلى الميناء و12 سفينة غادرته.

من جانب الواردات، استقبل ميناء دمياط 11.8 ألف طن من البضائع العامة، كان من بينها 2443 طن خردة، و1545 طن خشب زان، و1300 طن حديد، و2800 طن أرز، و3 آلاف طن أبلاكاش.

وبخصوص حركة الحاويات، بلغ عدد الحاويات المصدرة 912 حاوية مكافئة، بينما استقبل الميناء 44 حاوية مكافئة، وسجلت حاويات الترانزيت 2185 حاوية مكافئة.

أشار التقرير إلى ارتفاع رصيد صومعة الحبوب والغلال بالقطاع العام بالميناء إلى 74.7 ألف طن من القمح، فيما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص 41.6 ألف طن.

سجلت حركة دخول وخروج الشاحنات بالميناء 4647 حركة خلال الفترة ذاتها.