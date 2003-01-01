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كرة القدم الألمانية

خبر : دجيكو يجدد عقده مع شالكة بعد عودة الفريق للدوري الألماني

الثلاثاء 04 أغسطس 2026 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

جيلسنكيرخن/سما- جدد المهاجم البوسني إيدين دجيكو عقده مع فريق شالكة الألماني الاثنين، ليواصل مساره مع ناديه الذي ساعد في صعوده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب ثلاثة أعوام.

يشكل التجديد عودة دجيكو (40 عاما) إلى منافسات الدوري الألماني بعد 15 عاما من مغادرته. انضم النجم البوسني إلى شالكة في منتصف الموسم الماضي قادما من فيورنتينا الإيطالي، حيث حقق تأثيرا فوريا بتسجيله 6 أهداف وإحراز 3 تمريرات حاسمة عبر 11 لقاء.

قال يوري مولدر، مدير الكرة في النادي، في بيان رسمي: "ترك دجيكو بصمة مميزة على شالكة خلال الأشهر الأربعة والنصف الأولى. كان لاعبا أساسيا وشديد التأثير على الجماهير، وشخصيته جعلته قدوة بين اللاعبين. أظهرت حواراتنا الأخيرة أنه يطمح لمزيد من الإنجازات، ونثق أنه سيفيدنا في الدوري الألماني أيضا."

رأى دجيكو في صعود شالكة إلى الدرجة الأولى أحد أبرز إنجازاته خلال 23 عاما احترافيا. قال: "منذ التحاقي بشالكة، كنت جزءا من فريق متماسك وعشت دعما جماهيريا استثنائيا. الصعود كان تجربة لا تُنسى. ما زلت جوعى لمزيد من الإنجازات وأريد مساعدة الفريق في مسيرته بالدرجة الأولى."

بدأ دجيكو مشواره الاحترافي مع جيليزنيتشار سراييفو البوسني عام 2003، ثم اعتبر إلى التشيك معارا. انتقل سنة 2007 إلى فولفسبورج الألماني، وتوالت محطاته بين مانشستر سيتي (2011)، روما، إنتر ميلان، فنربخشة وفيورنتينا.

تميزت مسيرته بفوزه بدوري كرة القدم الإنجليزي مع مانشستر سيتي عامي 2012 و2014 ودوري الدرجة الأولى الألماني مع فولفسبورج عام 2009، إضافة إلى كأس إيطاليا مع إنتر ميلان عامي 2022 و2024.

يحتل دجيكو مركز الهداف التاريخي لمنتخب البوسنة والهرسك برصيد 73 هدفا، كما يملك الرقم القياسي في عدد مشاركاته بـ 151 مباراة دولية. سيعود للتدريبات الثلاثاء بعد انتهاء إجازته عقب مشاركته في كأس العالم الأخيرة.

#إيدين دجيكو #شالكة #الدوري الألماني

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