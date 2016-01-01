وكالات /سما/

رفع الموسيقار الأمريكي الحائز على جائزة غرامي وارن فيلدر، إلى جانب مدير أعماله الموسيقي لوكاس كيلر، دعوى قضائية في لوس أنجلوس ضد الزوجين والتر وساميا دي بروير، ريادي التكنولوجيا البارزين، بتهمة الاستيلاء على فكرة برنامج موسيقي متقدم يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تتمحور الدعوى حول برنامج يتضمن أداة متخصصة في كشف التآلفات الموسيقية المحمية بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر. يؤكد الدعاة أنهما ناقشا مع الزوجين دي بروير تطوير هذا البرنامج عام 2023، وتم الاتفاق على حصول كيلر وفيلدر على 345 ألف سهم لكل منهما في شركة "Snowcrash" مقابل جهودهما في تطوير المشروع.

غير أن الدعوى تزعم أن الزوجين دي بروير قاما بالضغط على الفنان والموسيقار لنقل براءة اختراع البرنامج إلى شركة "Snowcrash"، ثم أسسا كيانًا جديدًا باسم "Sound Patrol" استخدماه للسيطرة على معظم أصول "Snowcrash" بما فيها براءة الاختراع ذاتها. هذه الخطوة، بحسب الدعوى، أضاعت قيمة الأسهم التي يملكها كيلر وفيلدر بشكل جوهري.

يؤكد الدعاة أن شركة "Sound Patrol" نجحت لاحقًا في إبرام صفقة ترخيص مربحة مع عمالقة الموسيقى "Universal Music Group" و"Sony Music"، لكن دون تقديم أي تعويض لهما عن دورهما في تطوير البرنامج أو براءة الاختراع. ويطالب الثنائي بتعويضات تتجاوز 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى استرجاع حقوق براءة اختراع البرنامج.

يتمتع والتر وساميا دي بروير بسمعة بارزة في مجال التكنولوجيا، فقد أسسا شركة "Doc.ai" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عام 2016، وحققا نجاحًا من خلال الاستحواذ عليها لاحقًا من قبل شركة الصحة الرقمية "Sharecare". ويضم مجلس "Sound Patrol" مايكل أوفيتز، أحد أبرز رجال الأعمال في هوليوود، بصفته مؤسسًا مشاركًا للشركة.

يدير كيلر أعمال أكثر من 70 موسيقارًا وكاتب أغاني، فيما باع فيلدر أكثر من 100 مليون أسطوانة على مدار مسيرته الفنية.