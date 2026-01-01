وكالات /سما/

شهدت حديقة حيوان موسكو ولادة جديدة لزوج من طيور القلو البابواني النادرة، حيث رزقا بفرخهما الثالث الذي بقي في العش خلال أشهره الأولى.

يمكن لزوار الحديقة الآن مراقبة الفرخ الصغير في جناح "بيت الطيور" بالقسم القديم من الحديقة، حيث ينمو إلى جانب والديه المسميين "نون" و"را". وأكدت الفحوصات البيطرية أن الفرخ الجديد ذكر، وبلغ حجمه حجم والديه تقريبًا عند خروجه من العش، إلا أنه يفتقد القرن الذي يعلو المنقار وهو سمة تظهر تدريجيًا مع اكتمال نمو الطائر.

أوضحت سفيتلانا أكولوفا، المديرة العامة للحديقة، أن طيور القلو البابواني تعيش في الغابات الاستوائية المطيرة حيث تأوي إلى تجاويف الأشجار بدلًا من بناء أعشاش. ولتوفير بيئة قريبة من موطنها الطبيعي، جهز خبراء الحديقة للزوجين برميلًا خشبيًا وصندوقًا للتعشيش.

تعتمد هذه الطيور النادرة في غذائها على الفواكه والتوت والخضروات والأعلاف المركبة، مع إضافة المانجو والكاكا في فصل الشتاء.