  1. الرئيسية
  2. منوعات

طائر نادر بموسكو

خبر : فرخ القلو البابواني يظهر للعلن في حديقة حيوان موسكو

الإثنين 03 أغسطس 2026 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

شهدت حديقة حيوان موسكو ولادة جديدة لزوج من طيور القلو البابواني النادرة، حيث رزقا بفرخهما الثالث الذي بقي في العش خلال أشهره الأولى.

يمكن لزوار الحديقة الآن مراقبة الفرخ الصغير في جناح "بيت الطيور" بالقسم القديم من الحديقة، حيث ينمو إلى جانب والديه المسميين "نون" و"را". وأكدت الفحوصات البيطرية أن الفرخ الجديد ذكر، وبلغ حجمه حجم والديه تقريبًا عند خروجه من العش، إلا أنه يفتقد القرن الذي يعلو المنقار وهو سمة تظهر تدريجيًا مع اكتمال نمو الطائر.

أوضحت سفيتلانا أكولوفا، المديرة العامة للحديقة، أن طيور القلو البابواني تعيش في الغابات الاستوائية المطيرة حيث تأوي إلى تجاويف الأشجار بدلًا من بناء أعشاش. ولتوفير بيئة قريبة من موطنها الطبيعي، جهز خبراء الحديقة للزوجين برميلًا خشبيًا وصندوقًا للتعشيش.

تعتمد هذه الطيور النادرة في غذائها على الفواكه والتوت والخضروات والأعلاف المركبة، مع إضافة المانجو والكاكا في فصل الشتاء.

#حيوان #طير نادر #حديقة حيوان

الأكثر قراءة اليوم

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

مصادر عبرية : هذا ما طلبه ميلادنوف من نتنياهو خلال اجتماعهما اليوم ..

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

«زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز مصر فجرًا.. والطوارئ الصحية تتأهب دون تسجيل خسائر»

مصر.. مشاهد الذعر تتصدر السوشيال ميديا لحظة وقوع زلزال السويس

الأخبار الرئيسية

مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس

الحرس الثوري الإيراني: استخدام صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة في استهداف قواعد أمريكية بالأردن

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

ترامب يقول إن على إيران أن تختار بين “اتفاق” أو “استسلام كامل”.. صحيفة “نيويورك تايمز” تسخر منه ..

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"