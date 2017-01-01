وكالات /سما/

نيويورك/سما- أعلن معهد الأزياء التابع لمتحف المتروبوليتان للفنون عن موضوع معرض ميت غالا 2027، الذي سيركّز على الاحتفاء بمسيرة المصمم البريطاني جون غاليانو تحت عنوان "John Galliano: Horizons".

يشكل هذا الاختيار استعراضًا شاملًا لإرث غاليانو الممتد لأكثر من أربعة عقود، مع التركيز على التأثير العميق الذي مارسه على صناعة الأزياء العالمية وإعادة رسمه لخريطتها، وسيجري فحص أعماله في سياق التحولات الثقافية التي عاصرها وتجاربه الشخصية ومحطات نجاحه الاستثنائية والقضايا التي أثارت جدلًا حوله.

يُعتبر غاليانو ثالث مصمم على قيد الحياة يحصل على تكريم خاص بمعرض مستقل في ميت غالا، بعد أن كان التكريم في السنوات الأخيرة يقتصر في الأساس على أسماء رحلوا عن الحياة مثل كارل لاغرفيلد وألكسندر ماكوين. وسبقه في هذا الشرف إيف سان لوران الذي احتُفي به عام 1983، وري كاواكوبو عام 2017.

وسيستمرّ المعرض خلال الفترة من 9 مايو 2027 حتى 9 يناير 2028 في متحف المتروبوليتان للفنون.