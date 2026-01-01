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شائعات إعلامية

خبر : شائعات انفصال بنزيما ولينا خضري تتصدر مواقع التواصل

الإثنين 03 أغسطس 2026 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

تصدرت أنباء انفصال لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما عن زوجته الممثلة الجزائرية-الفرنسية لينا خضري منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين.

وانطلقت هذه الشائعات بعدما أفاد أحد المعجبين برؤية بنزيما يسير وحيدًا نهاية شهر يوليو الماضي، حيث قال إنه شاهده في ساعات ما بعد الظهر وكان يُعتقد أنه كان في طريقه لاستلام بريده من نهاية الممر الطويل المؤدي إلى منزله.

إلا أنه حتى اللحظة الحالية لم تظهر أي تقارير رسمية تؤكد انفصال بنزيما وخضري، ولم يصدر أي تصريح من اللاعب نفسه أو من المقربين منه. كما لم يرد الفريق الإعلامي للنجم الفرنسي على هذه الأنباء.

وعلى الرغم من تفاعل الجمهور الكبير مع تلك الأنباء، اختار الطرفان عدم الرد أو التعليق على هذه التكهنات الإعلامية. وبالتالي يبقى الحديث عن نهاية العلاقة في نطاق الشائعات، خاصة أن ظهور بنزيما بمفرده لا يشكل دليلًا قاطعًا على وجود خلاف بينهما.

#كريم بنزيما #لينا خضري #الشخصيات

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