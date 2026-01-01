وكالات /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره فرض عقوبات على كندا بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في الأراضي الكندية، ولم يحدد بعد طبيعة هذه العقوبات وتفاصيلها، وأكد أنه سيعلن عنها قريباً.

قال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون": "نعم قررت فرض عقوبات على كندا بسبب الضباب الدخاني الناتج عن حرائق الغابات"، واتهم السلطات الكندية بالإهمال المتعمد في تطبيق تدابير الوقاية من الحرائق، مؤكداً أن هذا الإهمال تسبب في خسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد الأمريكي.

وسبق لترامب أن هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع والمنتجات الكندية، محتجاً بأن حكومة أوتاوا عاملت الولايات المتحدة "بشكل غير عادل" عبر عقود طويلة وكانت "قاسية جداً" في سياساتها التجارية.

وتزامن الإعلان مع قرار كندي بإلغاء مراسم الافتتاح المشتركة مع الولايات المتحدة لجسر جوردي هاو الدولي، الذي كان مقرراً افتتاحه يوم الجمعة ليربط مدينة ديترويت الأمريكية بمدينة وندسور في مقاطعة أونتاريو.

وشارك ترامب صورة على منصة "تروث سوشيال" من إنتاج الذكاء الاصطناعي تصور جداراً عملاقاً مزوداً بمرشحات لتنقية الهواء على الحدود الأمريكية الكندية، معبراً بهذه الطريقة عن موقفه من الأزمة.