وكالات /سما/

شهدت المناطق الحدودية في جنوب لبنان خلال الليلة الماضية وفي ساعات صباح اليوم موجة تصعيد عسكري إسرائيلي متواصلة، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من العمليات العسكرية، شملت غارات جوية متتالية وتفجيرات عنيفة طالت عدة بلدات وقضاءات في المناطق الحدودية.

وفي بلدة يارون التابعة لقضاء بنت جبيل، أشعل جيش الاحتلال النيران في كروم الزيتون في ساعات مساء أمس السبت، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل الزراعية في المنطقة. وفي عمليات متتالية، نفذ جيش الاحتلال تفجيرات في بلدة حداثا جنوبًا، ثم شن عملية تفجير واسعة النطاق في منطقة مشاع بلدة المنصوري، وثقت مقاطع فيديو لحظات الانفجارات العنيفة وحجم الدمار الناجم عنها.

كما استهدفت طائرات جيش الاحتلال الحربية منطقة مرتفع علي الطاهر في قضاء النبطية بغارة إسرائيلية قوية، وثقت مقاطع فيديو لحظة وقوع الغارة. وتأتي هذه الحملة العسكرية في ظل تصعيد مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في المنطقة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء مهمة اللواء 401 التابع للفرقة 91 في جنوب لبنان، بعد 8 أشهر من العمليات العسكرية على امتداد الحدود والعمليات الأمنية في المناطق المستهدفة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني تعرض 5 من عناصره للإصابة في بلدة كفرا جنوبي لبنان جراء انفجار جسم مشبوه، وأرجع بيان أولي للجيش الحادثة إلى استهداف إسرائيلي خلال مرافقة موكب عسكري في البلدة.

وعلى الصعيد السياسي، صرح دميتري غيندلمان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إمكانية التقدم في تنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان مرهونة بوجود خطوات فعلية نحو نزع سلاح حركة حزب الله.