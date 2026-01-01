وكالات /سما/

أصدر القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش أمراً رسمياً مساء الأحد بإنهاء صندوق الرئيس السابق دونالد ترمب المُخصص لتعويض الحلفاء السياسيين، والذي بلغت قيمته 1.8 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين كانا يعيقان الموافقة على ترشيح بلانش لمنصب وزير العدل.

أعلنت المتحدثة باسم السيناتور الجمهوري من تكساس جون كورنين، وهو أحد العضوين اللذين أبديا معارضة لترشيح بلانش، عن التوصل إلى اتفاق متفق عليه مساء الأحد. ولم يُدلِ السيناتور الجمهوري الآخر من ولاية نورث كارولاينا توم تيليس بأي تعليق فوري بشأن الاتفاق. وجدولت لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ جلسة تصويت على ترشيح بلانش ليوم الثلاثاء القادم.