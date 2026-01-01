وكالات /سما/

أعلنت شركة يونيون إلكتريكا، الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا، عن انقطاع شامل في شبكة التوزيع الكهربائية على مستوى البلاد ليل الأحد - الاثنين (2-3 آب/أغسطس 2026)، ما أدى إلى غمر الجزيرة بالظلام شاملاً العاصمة هافانا وسائر المناطق، وأرجعت الشركة الحادثة إلى تعطل واسع النطاق في البنية التحتية الكهربائية.

تأتي الأزمة وسط ضائقة اقتصادية حادة تعاني منها كوبا منذ خمس سنوات تُعتبر الأسوأ منذ عقود، تفاقمتها قيود النفط الأميركية التي فُرضت في يناير 2026 بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتعاني محطات توليد الطاقة من تقادم شديد، حيث يعود معظمها إلى الحقبة السوفياتية، وتعتمد على واردات الديزل، وقد أدى الحصار إلى تعطيل عمليات الإمداد المنتظم بالوقود اللازم لتشغيلها والمولدات الاحتياطية. كما شهدت المنطقة الغربية من البلاد انقطاعاً مشابهاً مساء السبت الذي تمكنت الشركة من استئصال آثاره صباح الأحد بعد إصلاح عدد من الأعطال الكبرى في الشبكة. وأضحت انقطاعات التيار متكررة للسكان الكوبيين لسنوات، لكن وتيرتها تصاعدت بشدة منذ بدء الحصار النفطي الذي فرضه الحظر الأميركي.