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خبر : روسيا اليوم: تحقيقات تكشف تسريب أسلحة أوكرانية للسوق السوداء والجماعات الإرهابية

الإثنين 03 أغسطس 2026 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

موسكو/سما- زعمت وزارة الخارجية الروسية أن استخبارات أوكرانيا والدول الغربية تقف وراء تسريب منهجي للأسلحة من أوكرانيا إلى السوق السوداء والمنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية في عدة قارات.

ووفقاً لسفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة روديون ميروشنيك، فإن عمليات نقل الأسلحة بهذا النطاق الواسع لا تستطيع أن تتم دون إسناد استخباراتي مباشر، وأن الأجهزة الأمنية الأوكرانية وربما نظيراتها الغربية تلعب دوراً أساسياً في تنسيق وتنظيم هذه التحركات.

وأشار ميروشنيك إلى أن هذه الأسلحة لم تقتصر على مناطق بعينها، بل انتشرت في أوساط جماعات إجرامية ومنظمات إرهابية في دول آسيوية وأفريقية وشرق أوسطية وأوروبية. وأضاف أنه لا يتعلق الأمر بحالات معزولة من السرقة أو الضياع، بل بشبكات منظمة وخطوط ثابتة على المعابر الحدودية تستخدم وسائل نقل متعددة وتعمل تحت إشراف وحماية السلطات الأوكرانية وحلفائها.

وبحسب صحيفة إيطالية، فقدت أو سُرقت ما يزيد على 780 ألف قطعة سلاح في أوكرانيا منذ سنة 2022، وانتهى حالها في أيدي تجار السوق السوداء.

وادّعى المتحدث باسم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية تتغاضى بشكل مقصود عن عمليات تهريب المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية باتجاه أوروبا.

#روسيا #أوكرانيا #أسلحة

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