وكالات /سما/

أصدرت السلطات المحلية في ولاية واشنطن الأمريكية أمس الأحد أوامر بإجلاء حوالي 60 ألف شخص من مناطق مختلفة بسبب حرائق غابات واسعة تهدد مدينة سبوكان وما حولها. وأسفرت الحرائق عن تدمير 600 مبنى يشمل المنازل والمحلات التجارية.

وذكر توم ويليامز رئيس إدارة الإطفاء في سبوكان أن حريق المنطقة المعروف باسم «حريق سبوكان» يتكون من ثلاثة очagов حرائق منفصلة تشكل تهديداً مباشراً للمناطق التي تغطيها أوامر الإجلاء. وأفاد فريق متخصص اتحادي بأن الحرائق التهمت حتى أمس الأحد حوالي 5390 فداناً من الأراضي.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات حتى الآن. ووصفت ليسا براون رئيسة بلدية سبوكان الكارثة بأنها «أسوأ حدث طبيعي واجهته المنطقة». وأشارت هيذر روزنتريدر الرئيسة التنفيذية لشركة الكهرباء المحلية إلى أن انقطاع التيار الكهربائي طال حوالي 10 آلاف شخص حتى مساء الأحد.

وأفادت السلطات بأن أكثر من 250 ألف فدان تشتعل في أنحاء الولاية. وأعلن حاكم الولاية بوب فيرجسون حالة الطوارئ في أرجاء واشنطن، وتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالباً المساعدة من وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.