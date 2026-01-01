وكالات /سما/

أعلن سيرغي أكسيونوف، حاكم جمهورية القرم الروسية، أن القوات الأوكرانية نفذت غارة ليلية باستخدام المسيرات استهدفت الجزيرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة شخصين آخرين بجراح.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكنت من إسقاط 131 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية تشمل 9 مقاطعات، بالإضافة إلى إقليم كراسنودار وجمهورية القرم ومياه البحر الأسود. وأفادت الوزارة بأن الغارات أسفرت أيضاً عن إصابة 3 سفن شحن في البحر الأسود وسفينة أخرى في ميناء نيكولايف كانت تقل معدات عسكرية موجهة لقوات كييف.

وتشن القوات الأوكرانية هجمات متواصلة بالمسيرات والصواريخ على مناطق جنوب غرب روسيا بشكل دوري منتظم، في حين تواصل موسكو عملياتها العسكرية بهدف إبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية، مستخدمة نطاقاً واسعاً من الأسلحة والصواريخ في عملياتها.