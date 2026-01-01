وكالات /سما/

الرياض/سما- بدأت عمليات وصول شحنات الصقور من مزارع إنتاج عالمية إلى الرياض في الأيام الأخيرة، تحضيرًا لانطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور خلال الفترة من 5 إلى 25 من شهر أغسطس الجاري في مقره بملهم شمال العاصمة السعودية.

شملت الشحنات الواصلة حتى الآن عددًا من المزارع الدولية المتخصصة، في مقدمتها مزرعة هيرمان للصقور، ومزرعة AW Falcons النمساوية، ومزرعة نسيم البحرين الهولندية، ومزرعة RO الرومانية، ومزرعة فالكو أيرلندا. وتتواصل عمليات استقبال الشحنات تباعًا خلال الأيام المقبلة، بما يتوافق مع الجداول الزمنية المعتمدة لمشاركة المزارع الدولية، وتستمر العمليات أيضًا خلال فترة تنظيم المزاد نفسه.

يجمع المزاد بين مزارع إنتاج الصقور المحلية والدولية، ويوفر منصة متخصصة لعرض الإنتاج أمام الصقارين والمشترين والمستثمرين، مع توفير خيارات البيع المباشر والمزايدات الإلكترونية عبر منصة متخصصة. ويضم المزاد أجنحة لمزارع الإنتاج، وأقسام مخصصة لمستلزمات الصقور، إلى جانب منصة للمزايدات العلنية وبرنامج من الورش والأنشطة المصاحبة.

يستقطب المزاد سنويًا مزارع من دول مختلفة حول العالم، بما يوسع نطاق الخيارات المتاحة أمام الصقارين من حيث السلالات والمواصفات المختلفة. كما يدعم المزاد تبادل الخبرات والتجارب بين المنتجين المحليين والدوليين، ويعزز موقع المملكة العربية السعودية كلاعب مهم في سوق إنتاج الصقور عالميًا.

شهد المزاد في نسخته السابقة من عام 2025 نموًا ملحوظًا في عدد المشاركين والمبيعات، حيث بيعت 1103 صقور من إنتاج 67 مزرعة موزعة على 23 دولة، بينها 19 مزرعة سعودية. بلغت قيمة المبيعات في تلك النسخة أكثر من 13 مليون ريال، مع تحقيق نمو بنسبة 23 بالمئة في قيمة المبيعات الإجمالية.

قفزت أرقام مشاركة المزاد في عام 2025 بنسب متقاربة، حيث ارتفع عدد الصقور المباعة بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وزادت مشاركة المزارع بنسبة 20 بالمئة، بينما نمت الدول المشاركة بنسبة 21 بالمئة، ما يعكس اهتمامًا عالميًا متزايدًا بهذا الحدث المتخصص.