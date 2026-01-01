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تحوّل في مسارات الشحن

خبر : بيانات شحن: ناقلة نفتا روسية تتراجع عن باب المندب وتتجه للدوران حول أفريقيا

الإثنين 03 أغسطس 2026 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

عدلت ناقلة ترفع علم بنما مسارها بعد محاولتها اجتياز مضيق باب المندب في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو، مفضّلة الإبحار في رحلة أطول تدور حول القارة الأفريقية، وفق ما أفادت به مصادر تجارية وبيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن يوم الإثنين. وتحمل الناقلة شحنة من النفتا الروسية كانت مخصصة للتسليم في السوق الآسيوية، قبل أن يدفعها الوضع الأمني في الممر المائي إلى التراجع عن خط سيرها الأصلي.

وبيّنت البيانات أن السفينة، المعروفة باسم "سي أيكون" وهي من فئة سويزماكس، كانت قد حمّلت ما لا يقل عن 100 ألف طن من النفتا من ميناء أوست-لوجا الروسي في الأول من تموز/يوليو. وتتولى إدارة الناقلة الشركة العربية البحرية لنقل البترول التي تتخذ من الكويت مقرًا لها.

وعند وصولها إلى محيط باب المندب، وهو ممر ضيق يصل البحر الأحمر بخليج عدن وشهد الأسبوع الماضي هجمات متكررة على حركة الشحن، استدارت الناقلة وابتعدت عن المنطقة. وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن أن السفينة كانت تعلن، بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش الإثنين، أن وجهتها هي مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

ويأتي هذا التحول في وقت تراجعت فيه حركة العبور عبر المضيق بشكل ملحوظ، بعد إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران حصارًا بحريًا على السعودية في 20 تموز/يوليو.

#باب المندب #الحوثيون #ناقلات النفط

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