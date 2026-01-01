وكالات /سما/

أعلنت شركة جازلوج اليونانية للشحن البحري استقرار وضع ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لها بعد تعرضها لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز، مؤكدة سلامة جميع أفراد طاقمها.

وفق بيان أصدرته الشركة، وقعت الحادثة على متن ناقلة جازلوج شنغهاي في 31 يوليو/تموز الجاري، إلا أن الشركة لم تكشف تفاصيل عما جرى أو ما إذا تعرضت السفينة أو حمولتها لأي إصابات. وأوضحت جازلوج أنها فعّلت خطط الطوارئ المعدة لهذه الحالات، وأطلعت السلطات المعنية فوراً، مع متابعة مستمرة لتقييم الوضع وضمان سلامة الأفراد.

أظهرت معطيات التتبع المتاحة أن السفينة تم تحميلها بشحنة من الغاز الطبيعي المسال من قطر في 27 و28 يوليو، وشوهدت داخل مضيق هرمز في 31 يوليو، قبل أن تغادر الممر المائي وتظهر مجدداً في الثاني من أغسطس/آب. تشير التحديثات الحالية إلى وجود الناقلة قبالة شبه جزيرة مسندم العمانية، خارج المضيق مباشرة.

يأتي هذا في سياق توترات متصاعدة في المنطقة، حيث أغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة في فبراير/شباط، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة العالمية وأسهم في تفاقم الضغوط التضخمية.

وفي تطور متزامن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها تقارير بشأن حادثتين قبالة سواحل عمان، إحداهما تعرضت فيها ناقلة نفط لإصابة بمقذوف لم يتم تحديد طبيعته بعد. كما أبلغ قبطان ناقلة نفط أخرى عن انفجار وقع على مقربة منها على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي خصب في عمان، وأفادت الهيئة بسلامة السفينة وطاقمها.