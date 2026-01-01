وكالات /سما/

الكويت/سما- حققت الكويت في يوليو/تموز الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاجها من النفط الخام، إذ قفزت الطاقة الإنتاجية بنسبة نحو 20% لتصل إلى أعلى مستوى متوسط لها منذ اندلاع النزاع مع إيران.

بحسب بيانات حصلت عليها وكالة "بلومبرج" من مسؤولين كويتيين يفضلون عدم الكشف عن هوياتهم، وصل الإنتاج إلى 1.97 مليون برميل يومياً، بزيادة تقدّر بحوالي 300 ألف برميل يومياً مقارنة بشهر يونيو/حزيران السابق. ولم يحدد المسؤولون السبب المباشر لهذه الزيادة.

يعكس هذا الارتفاع تحسّناً نسبياً في الأوضاع اللوجستية بالمنطقة، حيث تمكّن منتجو النفط في دول الخليج من تسيير عمليات نقل الخام عبر مضيق هرمز بشكل أكثر استقراراً خلال الأسابيع الأخيرة، رغم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من العام الحالي، الأمر الذي أعاد المخاوف المتعلقة بسلامة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي.

على الرغم من حجم القفزة الحالية، لا يزال الإنتاج الكويتي أقل بنحو 20% من المستويات التي كانت سائدة قبل تصعيد التوتر مع إيران. يضاف إلى ذلك أن المستويات الحالية تبقى أعلى بكثير مما كانت عليه الحال في أبريل/نيسان الماضي، الذي شهد أدنى مستويات إنتاجية.

وتشير تقارير الطلب العالمي على النفط إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي في دول الشرق الأوسط خلال موسم الصيف، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف الهوائي، وهو ما ينعكس إيجاباً على حجم الإنتاج والطلب في السوق المحلية.

وكان الشيخ نواف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران أن جميع إشعارات "القوة القاهرة" سيتم رفعها فوراً، مشيراً إلى أن الإنتاج سينال مستوى مليوني برميل يومياً قريباً.

بلغ الإنتاج تلك العتبة لفترة وجيزة قبل أن ينخفض إلى حوالي 1.9 مليون برميل يومياً، وفقاً لما أفاد به المسؤولون الكويتيون.

تأتي هذه التطورات في سياق تعقد الأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الخليج، حيث تستمر محادثات الجهات المعنية برفع تأثير الحرب على حركة ناقلات النفط والممرات الملاحية الرئيسية التي تشهد عبور ملايين الآلاف من براميل النفط يومياً.