بذور الكتان وفعاليتها في ترطيب البشرة وتحسين مظهرها

وكالات /سما/

تعد بذور الكتان مصدراً طبيعياً غنياً بمكونات تدعم صحة البشرة وتحافظ على رطوبتها وحيويتها. يمكن الاستفادة من خصائصها من خلال تناولها ضمن النظام الغذائي اليومي أو استخدامها مباشرة على الوجه ضمن روتين العناية.

تساهم بذور الكتان في تعزيز ترطيب الوجه وتحسين مظهره المشرق وتهدئة البشرة بفضل احتوائها على مادة طبيعية هلامية تُعرف بالمخاطيات النباتية إلى جانب السكريات المتعددة. عند تطبيق جل البذور على الوجه، تشكّل طبقة خفيفة تقلل فقدان الرطوبة وتمنح الملمس نعومة ملحوظة وتدعم مرونة الجلد بشكل طبيعي.

يعود السبب الرئيسي لفعالية بذور الكتان إلى ثرواتها من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA)، الذي يدعم صحة خلايا البشرة ويعزز مظهرها الحيوي. أظهرت الدراسات السريرية أن تناول زيت بذور الكتان يومياً يقلل فقدان الماء عبر الجلد ويخفض حساسيته، كما يدعم تركيب أغشية الخلايا والطبقات الدهنية ويعزز قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة.

تتمتع بذور الكتان بخصائص قوية مضادة للالتهابات بفضل احتوائها على مركبات البوليفينول والليغنان النباتية التي تعمل كمضادات أكسدة فعالة. تساعد هذه المركبات على مواجهة الجذور الحرة والحماية من تأثير العوامل البيئية مثل التلوث وأشعة الشمس، ما يساهم في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والحفاظ على مرونة الجلد.

لتحضير ماسك طبيعي منزلي، ضعي ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان الكاملة مع كوب من الماء في قدر صغير، واتركي الخليط على نار متوسطة لمدة 7 إلى 15 دقيقة مع التحريك المستمر حتى يصبح القوام هلامياً سميكاً يشبه بياض البيض. صفّي الجل وهو ساخن باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة قماش نظيفة، ثم اتركيه يبرد قبل تطبيق طبقة متساوية على بشرة نظيفة. اتركي الماسك 15 إلى 20 دقيقة حتى يجف قليلاً، ثم اغسلي الوجه بماء فاتر.

رغم الفوائد المتعددة، قد يسبب الماسك المصنوع منزلياً بعض المشكلات لدى البعض مثل تهيّج البشرة أو انسداد المسام أو ظهور حساسية جلدية، خاصة إذا كانت البشرة حساسة أو معرّضة لظهور البثور. بالإضافة إلى ذلك، الخلطات المنزلية تفتقر إلى مواد حافظة، مما قد يعرضها لنمو البكتيريا أو العفن إذا لم تُحفظ بشكل صحيح.

يُنصح بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل تطبيق الماسك على الوجه بالكامل، وتجنّب استخدامه على البشرة المتضررة أو التي تحتوي على جروح أو التهابات. كما يُفضّل تحضير كمية قليلة وحفظها في الثلاجة داخل عبوة نظيفة ومحكمة الغلق لفترة قصيرة فقط.