تسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف.. إطلالة بسيطة بفخامة هادئة

وكالات /سما/

تجسّد تسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف، أو Slicked Back، واحدة من أبرز اتجاهات الجمال للموسم المقبل، منسجمة مع فلسفة الجمال المينيمالي التي تركز على إبراز الملامح الطبيعية. يجمع هذا الأسلوب بين الأناقة والبساطة والعملية، متناغماً مع مختلف الإطلالات من الأزياء الرسمية ذات القصات الهندسية إلى الأساليب اليومية العصرية.

تزداد جاذبية هذه التسريحة لسهولة تطبيقها وسرعة تنفيذها، إذ تمنح مظهراً مرتباً وأنيقاً خلال دقائق قليلة، ما يجعلها خياراً مثالياً للحياة اليومية والمناسبات على حد سواء. يفسّر هذا المزيج بين الجمال العملي والطابع العصري استمرار هذه التسريحة في صدارة الاتجاهات.

خلال عروض خريف وشتاء 2026، ظهرت تسريحة الشعر المسحوب على منصات العروض العالمية، فارضة نفسها كاتجاه بارز. برزت هذه الصيحة ضمن عروض دور أزياء مثل شانيل وميشيل كورس وسكياباريللي وجيفنشي، حيث قُدمت بأساليب متنوعة تراوحت بين الكعكات المنخفضة المصقولة وذيل الحصان المشدود والتأثير المبلل.

بينما ارتبطت هذه التسريحة في السابق بإطلالات التسعينيات، تعود اليوم بروح أكثر حداثة، منسجمة مع توجهات الجمال المعاصر التي تحتفي بالخطوط النظيفة والتفاصيل المدروسة ومفهوم الفخامة الهادئة. يسهم سحب الشعر بالكامل إلى الخلف في إبراز العينين وعظام الوجنتين وخط الفك، ما يمنح الوجه مظهراً أكثر تحديداً ويضفي على الإطلالة لمسة من الثقة والرقي.

تكشف هذه التسريحة الرقبة والأذنين، ممنوحة الأقراط الكبيرة والقلادات البارزة مساحة أكبر للتألق لتصبح جزءاً أساسياً من تنسيق الإطلالة. اختارت Demi Moore تقديم نسخة عصرية من هذه التسريحة، إذ استبدلت خصلاتها الطويلة المنسدلة بذيل حصان أنيق ومصقول. خلال حضورها عرضاً لمسلسل Landman في لوس أنجلوس في أبريل الماضي، اعتمدت ذيل حصان مشدوداً بأسلوب Clean Girl ليمنح إطلالتها طابعاً حديثاً.

جاءت التسريحة متناغمة مع إطلالة Demi Moore من مجموعة Carolina Herrera لخريف 2026، التي جمعت بين كنزة سوداء وتنورة ميدي بنقشة جلد الفهد. ساهم الشعر المسحوب إلى الخلف في إبراز الخطوط النظيفة وإضفاء توازن بين قوة القطعة الجريئة وبساطة التصفيف، بينما أضفت أقراط الألماس المتدلية لمسة فاخرة.

اعتمدت Kim Kardashian هذه الصيحة خلال ظهورها في نيويورك في مايو 2026، قبيل حفل الميت غالا، حيث اختارت كعكة ملتفة مع فرق وسطي وخصلات أمامية ناعمة تحدد جانب الوجه. جاءت التسريحة متناغمة مع فستان ديور الأصفر الكلاسيكي المزخرف بالأزهار، لتقدم مزيجاً بين الطابع القديم والجاذبية العصرية.

ظهرت نجمة بوليوود Alia Bhatt بهذا اللوك خلال حفل Zee Cine Awards، حيث اختارت تسريحة كعكة منخفضة مسحوبة إلى الخلف بأسلوب فائق النعومة واللمعان. عملت التسريحة على إبراز ملامحها وظهرها المكشوف ومجوهراتها الزمردية، مع تثبيت الشعر بإحكام باستخدام جل لامع وجمعه عند أسفل الرقبة في كعكة صغيرة مصقولة.

قدمت Elsa Hosk نسخة أكثر حدة ونقاءً من التسريحة تعكس جماليات المدرسة الاسكندنافية، حيث اعتمدت شعراً لامعاً ومنضبطاً مع خلو الخصلات من أي تطاير. منحها ذلك طابعاً مصقولاً ينسجم مع الأزياء الخارجية ذات القصات الحادة والخطوط الواضحة، عاكسة رؤية معاصرة للفخامة الهادئة.

تمنح تسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف مساحة واسعة للتنسيق مع مختلف الإطلالات والمناسبات، إذ يمكن تعديل طريقة تنفيذها لتتناسب مع الأسلوب الخاص، سواء لإطلالة العمل اليومية أو المناسبات المسائية أو إبراز مكياج جريء وإكسسوارات لافتة.

في إطلالات العمل، يُفضّل الحفاظ على مظهر التسريحة مرتباً وناعماً من خلال اختيار كعكة منخفضة ومشدودة أو ذيل حصان أنيق. يساعد تطبيق القليل من الجل على تثبيت الشعيرات المتطايرة، ما يمنح الشعر مظهراً احترافياً يتناسب مع أجواء المكتب.

للمناسبات المسائية، يمكن اعتماد ذيل حصان مرتفع ومشدود أو اختيار تأثير الشعر المبلل اللامع للحصول على مظهر أكثر جرأة وجاذبية. يضيف رذاذ اللمعان لمسة مشرقة تعكس الضوء مع الحركة وتمنح التسريحة حضوراً لافتاً.

لإبراز الأقراط الكبيرة، يُنصح بسحب الشعر بالكامل خلف الأذنين، ما يترك مساحة واضحة للإكسسوارات لتتألق. تُعد الكعكة المنخفضة خياراً عملياً في هذه الحالة، لأنها تمنع تشابك الشعر مع الأقراط وتحافظ على توازن الإطلالة.

تنسجم هذه التسريحة أيضاً مع البدلات الرسمية والفساتين البسيطة، إذ يضفي ذيل الحصان المنخفض والنظيف قوة وأناقة على البدلة ذات القصات الحادة، بينما يمنح العقدة العالية والمصقولة الفساتين البسيطة لمسة راقية وقواماً أكثر امتداداً.

عند اعتماد أحمر شفاه قوي، تصبح تسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف الخيار المثالي لإبراز لون الشفاه، إذ يفضل الحفاظ على مكياج وجه بسيط وشعر مسطح ومرتب بعيداً عن التفاصيل الزائدة. يساعد الفرق الوسطي الحاد على تحديد ملامح الوجه وتسليط الضوء على العينين والشفاه.