سعاد ماسي تكذّب شائعات حول تعرضها للاعتداء

وكالات /سما/

أطمأنت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي محبيها بشأن حالتها الصحية، بعد انتشار أنباء غير مؤكدة حول تعرضها للاعتداء داخل منزلها.

أوضحت ماسي في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها بصحة جيدة وتقيم في فرنسا وليس في تونس كما ادعت الشائعات، داعية إلى عدم تداول الأخبار الكاذبة والاعتماد فقط على منصاتها الموثقة.

قالت في نصها: "تتداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات لا أساس لها من الصحة عني، أود أن أطمئن الجميع أنني بخير وبصحة جيدة وأقيم في فرنسا وليس في تونس، أشكركم على عدم تداول هذه الأخبار الكاذبة، والاعتماد فقط على حساباتي الرسمية للحصول على أية معلومة".

وأعربت سعاد ماسي عن سعادتها بالعودة للالتقاء بجمهورها في المحطات القادمة، مؤكدة تطلعها لمشاركة محبيها لحظات جديدة خلال جولتها.

وكان لماسي حضور سينمائي من خلال فيلم "عيون الحرامية" الذي جسدت فيه دورًا تمثيليًا.