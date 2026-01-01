  1. الرئيسية
  2. هو وهي

الفنانة الجزائرية

خبر : سعاد ماسي تكذّب شائعات حول تعرضها للاعتداء

الإثنين 03 أغسطس 2026 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعاد ماسي تكذّب شائعات حول تعرضها للاعتداء



وكالات /سما/

أطمأنت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي محبيها بشأن حالتها الصحية، بعد انتشار أنباء غير مؤكدة حول تعرضها للاعتداء داخل منزلها.

أوضحت ماسي في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" أنها بصحة جيدة وتقيم في فرنسا وليس في تونس كما ادعت الشائعات، داعية إلى عدم تداول الأخبار الكاذبة والاعتماد فقط على منصاتها الموثقة.

قالت في نصها: "تتداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات لا أساس لها من الصحة عني، أود أن أطمئن الجميع أنني بخير وبصحة جيدة وأقيم في فرنسا وليس في تونس، أشكركم على عدم تداول هذه الأخبار الكاذبة، والاعتماد فقط على حساباتي الرسمية للحصول على أية معلومة".

وأعربت سعاد ماسي عن سعادتها بالعودة للالتقاء بجمهورها في المحطات القادمة، مؤكدة تطلعها لمشاركة محبيها لحظات جديدة خلال جولتها.

وكان لماسي حضور سينمائي من خلال فيلم "عيون الحرامية" الذي جسدت فيه دورًا تمثيليًا.

#سعاد ماسي #شائعات #وسائل التواصل

الأكثر قراءة اليوم

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

مصادر عبرية : هذا ما طلبه ميلادنوف من نتنياهو خلال اجتماعهما اليوم ..

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

دحلان يتهم نتنياهو بإفشال جهود وقف الحرب.. وملادينوف يحذر من تقويض فرص تنفيذ خطة ترامب

نيويورك تايمز": ترامب أشعل الحرب... ثم فقد السيطرة عليها والعالم يقترب من الهاوية

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

الأخبار الرئيسية

مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس

الحرس الثوري الإيراني: استخدام صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة في استهداف قواعد أمريكية بالأردن

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

ترامب يقول إن على إيران أن تختار بين “اتفاق” أو “استسلام كامل”.. صحيفة “نيويورك تايمز” تسخر منه ..

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"