الأهلي يختبر ترينكاو أمام الاتفاق استعدادًا للموسم الجديد

وكالات /سما/

جدة/سما- يخوض فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم مباراة تجريبية أمام نظيره الاتفاق يوم الأربعاء على ملعب النادي بحي الرحاب في جدة، بحثًا عن الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق موسم جديد.

يقود المدرب البرتغالي روي سانتوس الفريق بصفته مدربًا مؤقتًا، ويسعى من خلال هذه المواجهة إلى اختبار تطبيق خطته التكتيكية في ظروف قريبة من المنافسات الرسمية. وستشهد اللقاء ظهور البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو لأول مرة مع الأهلي، بعد انضمامه للفريق قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستهدف سانتوس من خلال هذه التجربة اختبار الحسابات التكتيكية والتشكيل الذي ينوي اعتماده في منافسات الموسم الجديد. وينطلق الأهلي في رحلة الدوري برمتها بمواجهة الدرعية يوم 13 أغسطس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وختم الأهلي معسكره الإعدادي بتسع مباريات تجريبية، حقق خلالها نتائج متفاوتة. حقق الفريق فوزًا واحدًا على إف سي بينزجاو (8-0)، وتعادل أمام ريو آفي (2-2) وفولهام (1-1)، فيما خسر أمام هولشتاين كيل (1-4) وفيتوريا جيماريش (1-3) وبورتيمونينسي (0-2).