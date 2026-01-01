مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس

القدس المحتلة/سما/

أكد مجلس السلام أن التقارير المتداولة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء "الخط الأصفر" غير دقيقة، موضحًا أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة التابعة لحركة حماس، وفقًا لما التزمت به الحركة أمام الوسطاء.

وأوضح المجلس أن عملية نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة، إلى جانب الأنفاق، وستُنفذ تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، بمشاركة الولايات المتحدة ومجلس السلام.

وشدد مجلس السلام على أن إحراز مزيد من التقدم نحو التطبيق الكامل للاتفاقيات مرهون بالتزام جميع الأطراف بتعهداتها المنصوص عليها في الإطار المتفق عليه.