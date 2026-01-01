  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس

الإثنين 03 أغسطس 2026 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس السلام: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة مشروط باستكمال تفكيك أسلحة حماس



القدس المحتلة/سما/

أكد مجلس السلام أن التقارير المتداولة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء "الخط الأصفر" غير دقيقة، موضحًا أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة التابعة لحركة حماس، وفقًا لما التزمت به الحركة أمام الوسطاء.

وأوضح المجلس أن عملية نزع السلاح تشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة، إلى جانب الأنفاق، وستُنفذ تحت إشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة التحقق من التنفيذ، بمشاركة الولايات المتحدة ومجلس السلام.

وشدد مجلس السلام على أن إحراز مزيد من التقدم نحو التطبيق الكامل للاتفاقيات مرهون بالتزام جميع الأطراف بتعهداتها المنصوص عليها في الإطار المتفق عليه.

#مجلس السلام غزة #مجلس السلام حماس #نتنياهو ملادينوف #غزة حماس اليلاح #تفكيك حماس

الأكثر قراءة اليوم

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

مصادر عبرية : هذا ما طلبه ميلادنوف من نتنياهو خلال اجتماعهما اليوم ..

خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

دحلان يتهم نتنياهو بإفشال جهود وقف الحرب.. وملادينوف يحذر من تقويض فرص تنفيذ خطة ترامب

نيويورك تايمز": ترامب أشعل الحرب... ثم فقد السيطرة عليها والعالم يقترب من الهاوية

الأخبار الرئيسية

الحرس الثوري الإيراني: استخدام صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة في استهداف قواعد أمريكية بالأردن

تقليص الهجمات وليس وقفها ..نتنياهو يتحفظ على خطة مجلس السلام حول غرة : لدي خلافات مع ترامب حول غزة ..

ترامب يقول إن على إيران أن تختار بين “اتفاق” أو “استسلام كامل”.. صحيفة “نيويورك تايمز” تسخر منه ..

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

ساعات حاسمة بانتظار الرد الإسرائيلي.. لجنة غزة ترفع جاهزيتها وتجهز فرقها الفنية