انهيار أسعار النفط عقب إعلان ترامب عن محادثات مع إيران

وكالات /سما/

شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً في التعاملات الآسيوية صباح الاثنين 2 آب/أغسطس 2026، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مرتقبة مع إيران بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وبحسب بيانات التداول، هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي لشهر أكتوبر بنسبة 8.28% مقارنة بسعر الإغلاق السابق، ليستقر سعر البرميل عند 82.66 دولاراً. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر بنسبة 5.85%، ليصل إلى 79.72 دولاراً للبرميل.

وأعلن ترامب من على متن طائرته الرئاسية أن الولايات المتحدة ستستأنف المفاوضات مع إيران مساء اليوم الاثنين 3 آب/أغسطس، موضحاً أن "الاتصالات الجارية مع طهران تتناول آلية المفاوضات وسنبدأ مساء الاثنين". وزعم أن الولايات المتحدة "كانت مستعدة لشن هجوم ضخم على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية"، لكنه "ألغى الضربة بطلب من قطر والإمارات والسعودية ومن إيران ذاتها".

يعزو محللون التراجع الحاد في أسعار النفط إلى انحسار المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدرجة في أسعار البترول. وأدت الإشارات الدبلوماسية إلى بيع مكثف للعقود الآجلة وتراجع مخاوف المتعاملين من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر من خلاله نحو خمس الإمدادات النفطية البحرية الدولية ويُعتبر الشريان الرئيسي لنقل النفط والغاز عالمياً.

كما أعلن تحالف الدول المنتجة للنفط "أوبك+" أمس الأحد عن رفع سقف الإنتاج المسموح به للشهر السادس على التوالي، في خطوة تهدف إلى زيادة الإمدادات في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن المجلس يدرس 12 مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز.