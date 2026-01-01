سهم Reddit ينخفض أكثر من 20% وسط جدل حول تأثير ملخصات ذكاء اصطناعي

وكالات /سما/

شهدت أسهم منصة Reddit انخفاضًا حادًا بنسبة تجاوزت 20% في أعقاب إفصاح الشركة عن نتائجها الفصلية، على الرغم من أن أدائها المالي فاق توقعات السوق.

أرجع المحللون الهبوط إلى مخاوف المستثمرين من الآثار المتنامية لميزات الذكاء الاصطناعي التي تطرحها Google، وخاصة خاصية AI Overviews التي تعرض ملخصات آلية لنتائج البحث بدلًا من الروابط التقليدية.

وخلال جلسة الاستثمارين، اتجه الرئيس التنفيذي للمنصة، ستيف هوفمان، نحو انتقاد حاد لهذه التقنية، محتجًا بأن المستخدمين يفتشون عن نقاشات جماعية وتجارب واقعية بدلًا من ملخصات تقنية معياري ة. وأكد أن ما يميز Reddit هو توفير سياق وآراء وخبرات شخصية حقيقية، وهو ما لا توفره منصات تعتمد على محتوى مولد آليًا.

انتقد هوفمان نموذج البحث الجديد، إذ لاحظ أن نظام Google السابق الذي يعرض "عشرة روابط زرقاء" كان يسهم في نمو المواقع الإلكترونية، غير أن AI Overviews لم تحقق فائدة مماثلة حتى الآن.

في السياق ذاته، أفادت تقارير بأن Reddit تقيّم مستقبل اتفاقية ترخيص بيانات مع Google بقيمة 60 مليون دولار سنويًا، خاصة أن ناشرين كبار مثل The Economist و Reuters و Politico و USA Today يدرسون خيارات مشابهة بشأن استخدام محتواهم.

غذت هذه المخاوف دراسة نشرتها مركز Pew Research أظهرت تراجعًا ملموسًا في الزيارات المحولة من محرك البحث لصالح ملخصات الذكاء الاصطناعي، ما أثار قلق الناشرين بشأن مستقبل حركة المرور إلى مواقعهم.

ردت Google بنفي الاتهامات، حيث أصدرت بيانًا رسميًا تؤكد فيه أن عدد الزيارات المجانية ظل مستقرًا نسبيًا سنويًا، وطعنت في موثوقية الدراسات التي تحمل نموذجها الجديد مسؤولية الانخفاض، معتبرة أن تلك البحوث تستند إلى أساليب منهجية غير صحيحة.

يعتمد عدد كبير من منصات المحتوى المفتوح، بما فيها Reddit، بشكل جوهري على حركة البحث الناتجة عن Google، بينما يدمج النموذج الحالي بين الروابط الطبيعية والملخصات المولدة آليًا.

تسعى بعض الشركات إلى إعادة التفاوض على آلية ظهور روابطها في نتائج البحث، فيما أعلنت Google عن تحديثات تهدف إلى إبراز الروابط بصورة أكثر وضوحًا، لكنها أوضحت أن ميزة AI Overviews ستبقى وستتطور في الفترة القادمة.

يبقى مسار صناعة البحث الإلكتروني غير محدد المعالم في الوقت الراهن، حيث تواصل Google والشركات الأخرى تطوير تقنيات تلخيص محتوى قائمة على الذكاء الاصطناعي، مع تقليص النصيب المخصص للروابط التقليدية في عروض نتائج البحث.