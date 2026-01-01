جي 2 إي سبورتس تتوج بلقب كأس العالم في كول أوف ديوتي بعد عام من الإخفاق

وكالات /سما/

حقّقت فريق جي 2 إي سبورتس إنجازاً تاريخياً بتتويجها بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 في بطولة كول أوف ديوتي: سلسلة وورزون ريسيرجنس، في تحول درامي من الإخفاق إلى القمة.

قام الفريق بالحفاظ على استقراره بإبقاء الثلاثي أنتوني موران «أنزايتي»، وآشتون إيزارد «بيغمان»، وآرونديب دامي «سايث» معاً طوال الموسم. اللاعبون الثلاثة، الذين كانوا يلعبون سوياً قبل انضمامهم رسمياً إلى جي 2 إي سبورتس في فبراير، تحملوا الكثير من النجاحات والإخفاقات، وتجنبوا التغييرات المتكررة التي أصبحت شائعة في فرق هذه اللعبة.

عاد الفريق هذا العام من محنة الموسم السابق، حيث انهت مشاركتها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالمركز السابع عشر، وتعرضت لانتقادات واسعة من الجمهور لعدم تأهلها للنهائي الكبير. غير أن الأداء كان مختلفاً هذا العام، إذ أظهر الفريق مستويات قوية طوال الموسم، وإن شابتها حالات من التذبذب.

دخل جي 2 إي سبورتس البطولة الختامية بين أبرز المرشحين رغم أن معظم التوقعات لم تكن لصالحه. أثبت جدارته في مرحلة المجموعات بجمعه 235.2 نقطة، محتلاً المركز الثاني في مجموعته، ما وفّر له تذكرة دخول إلى النهائي الكبير.

استهل الفريق المواجهة النهائية بأداء استثنائي، حيث أنهى الخرائط الأربع الأولى ضمن المراكز الثلاثة الأولى. واصل تفوقه أمام منافسة شديدة حتى وصل إلى لحظة الحسم عند نهاية المواجهة العاشرة. وفي المباراة الحادية عشرة، أغلق الفريق الحساب بأداء استثنائي سجل خلالها 26 عملية إقصاء، محتفظاً باللقب. على مدى الخرائط الإحدى عشرة جميعها، بقي جي 2 خارج المراكز الخمسة الأولى مرتين فقط، وحقق أعلى حصيلة من عمليات الإقصاء بـ 150 عملية إجمالاً.

علّق آرونديب دامي «سايث» على الإنجاز قائلاً: «ألعب مع هذا الفريق منذ أربعة أعوام. وخلال مشاركتنا في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية كدنا ننهي المنافسات في المركز الأخير، أما هذا العام فقد أثبتنا لكل من شكك في قدراتنا أنه كان مخطئاً. لقد منحنا هذا الإنجاز شعوراً رائعاً للغاية».

أضاف «سايث»: «من الرائع أن نثبت لجميع المنتقدين أنهم كانوا على خطأ. وأعتقد أن تعرضك للانتقاد يعني أنك تسير في الاتجاه الصحيح، لذلك أقدّر عالياً جميع الذين ساندونا».

أما آشتون إيزارد «بيغمان» فقال: «يحمل هذا الفوز طابعاً مميزاً بعد إخفاقنا في العام الماضي. كنا حينها في أسوأ حالاتنا، واليوم أصبحنا أبطالاً، وكأن هذه النهاية السعيدة كانت مقدرة لنا. وأكاد لا أصدق حتى الآن أننا أحرزنا اللقب فعلاً، وكنت ألعب النهائي كما لو أنه مباراة ودية».

نال أنتوني موران «أنزايتي» جائزة سوني لأفضل لاعب في البطولة مع مكافأة مالية إضافية قدرها 25 ألف دولار أميركي. قال: «لا أجد الكلمات التي تصف ما أشعر به الآن، فقد أذهلني فوزنا في تلك المباراة. إنه شعور لا يوصف. لقد فقدت صوتي من شدة الاحتفال، إنه إنجاز رائع».

حصل جي 2 إي سبورتس على جائزة المركز الأول البالغة 250 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 1000 نقطة في ترتيب بطولة الأندية. لكن النادي، بعد إخفاقه في إنهاء منافسات فالورانت وليغ أوف ليجندز ضمن المراكز الثمانية الأولى، لا يزال بحاجة إلى تحقيق أحد المراكز الثمانية الأولى في كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 أو كاونتر سترايك 2 ليصبح مؤهلاً للمنافسة على لقب بطولة الأندية العام.

من جانب آخر، انهت فريق تيم فالكونز، المتصدرة لترتيب بطولة الأندية وأحد أبرز المرشحين لنيل لقب بطولة كول أوف ديوتي: سلسلة وورزون ريسيرجنس، مشاركتها في المركز الأخير، وغادرت البطولة دون إضافة أي نقاط إلى رصيدها في ترتيب الأندية.

شهد عام 2026 الموسم الافتتاحي من بطولة كول أوف ديوتي: سلسلة وورزون ريسيرجنس، الذي اختتمت منافساته عبر كأس العالم للرياضات الإلكترونية. تضمن الموسم بطولتين حضوريتين، أقيمت الأولى في برمنغهام بالمملكة المتحدة، والثانية في أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية، وأتاحتا للفرق المتصدرة فرصة التأهل إلى البطولة الختامية والتنافس على جوائز مالية إجمالية قدرها 200 ألف دولار أميركي. كما شهد الموسم سلسلة من التصفيات عبر الإنترنت، وفّرت فرصاً إضافية للفرق للتأهل إلى البطولة الختامية ضمن منافسات كأس العالم.