التوقف الصيفي في فورمولا 1 ملاذ للسائقين من الضغوط والإرهاق

وكالات /سما/

تشهد بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 موسمًا حافلًا بالمنافسة المثيرة حتى الآن، إذ حقق خمسة سائقين مختلفين الفوز في السباقات الخمسة الأخيرة على التوالي.

وبحسب الموقع الرسمي لفورمولا 1، ستشكل فترة التوقف الصيفي القادمة التي تمتد لأسبوعين بين نهاية سباق المجر وبداية سباق هولندا (21 إلى 23 أغسطس) متنفسًا ضروريًا لجميع الفرق والسائقين، حيث يتوقف خلالها العمل على تطوير السيارات والاختبارات، إضافة إلى التدريبات الليلية على محاكي فورمولا 1.

وتهدف هذه الأسابيع القليلة إلى ضمان حصول الجميع على قسط من الراحة، لكن طريقة استفادة السائقين من هذه الفترة تختلف من واحد إلى آخر. فبإمكانهم استعادة نشاطهم بطرقهم الخاصة عبر تنويع أساليب التدريب وممارسة الهوايات والتعويض عن قلة النوم وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

وأعرب السائق البريطاني جورج راسل عن ترحيبه بهذا التوقف، قائلًا: «لقد حدثت العديد من الأمور في هذا العام وأنا بحاجة إلى الراحة». غير أنه اعترف بأنه لن يتمكن من البقاء بعيدًا عن السباقات طويلًا، مضيفًا: «بعد أربعة أو خمسة أيام، سأشعر بالملل وأرغب بالعودة إلى السيارة، لكن لحسن الحظ، يوجد في المكان الذي سأذهب إليه حلبة لسباق الكارتينغ، لذا يمكنني التدرب».

من جهته، أشار السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي، المتصدر الحالي لترتيب السائقين، إلى رغبته في العودة السريعة إلى السباقات.

وتختلف طرق السائقين في قضاء فترة الراحة، فيختار عدد منهم الانقطاع التام عن العالم الخارجي، بينما يفضل آخرون التوجه إلى البحر بحثًا عن العزلة والهدوء. وقد وثق السائق البريطاني لويس هاميلتون على مدى السنوات أنشطته المتنوعة خلال التوقف، من ركوب الأمواج والمشي لمسافات طويلة والتأمل، وهي أنشطة تبعده عن ضغوط بطولة فورمولا 1.

وتمنح هذه الفترة السائقين أيضًا فرصة للغوص في هواياتهم خارج حلبة السباق، وهي هوايات قد لا تتعلق بالسرعة. ورغم أن هذه الممارسات قد تبدو بعيدة عن عالم السباقات، فإنها تحسّن الصحة النفسية للسائقين وتمنع الإرهاق، مما يعزز التركيز والأداء عند عودتهم للمنافسات.