الأنصار يحقق لقبه السادس عشر في الدوري اللبناني

وكالات /سما/

توج فريق الأنصار نفسه بطلاً للدوري اللبناني لكرة القدم للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد انتصاره على النجمة بنتيجة 2-1 في مباراة الدور النهائي (دور الرباعيتين) يوم الأحد على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب بمدينة جونية شمال بيروت.

يعزز هذا اللقب الرقم القياسي للفريق الأخضر، فيما يتساوى كل من فريقي العهد والنجمة في المركز الثاني برصيد تسعة ألقاب لكل منهما.

تعرض الموسم الحالي لتعطيلات متكررة بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها البلاد، خاصة خلال فترة التصعيد الذي شهده لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في آذار/مارس الماضي، ما أدى إلى امتداد الموسم إلى 318 يوماً رغم الظروف الاستثنائية، حيث فضلت الاتحاد والأندية استكمال البطولة.

بدأت مباراة النهائي بتسجيل لاعب النجمة الشاب علي قصاص هدفاً في الدقيقة 31 بعد تمريرة من زميله الكولومبي خوان لوكومي، لترفع النجمة الأداء عقب ذلك. لكن الأنصار عاد للمباراة عبر مهاجمه الجزائري هشام خلف الله الذي سجل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45+4 ليعادل الأمور قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حظي الأنصار بفرصة ذهبية بعد حصوله على ركلة جزاء إثر عرقلة من مدافع النجمة الكيني تيدي أكومو، وسجل منها اللاعب السنغالي حاج ماليك تال في الدقيقة 57 ليقود الأنصار للتقدم بنتيجة 2-1.

رفع علي قصاص رصيده إلى 12 هدفاً في الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، متخلفاً بـ 6 أهداف عن قائد الترتيب هشام خلف الله مهاجم الأنصار الجزائري.

توالت محاولات النجمة للعودة إلى المباراة، وشهدت الدقيقة 81 طرد قائد الفريق قاسم الزين بعد تلقيه إنذاراً ثانياً، ما أجبر النجمة على الاستمرار برجل واحد أقل، لكنها لم تستطع استغلال بعض الفرص التي توفرت لها قبل سقوط الشوط الثاني.

استحق الأنصار اللقب كونه كان الأفضل أداءً طوال الموسم حيث تصدر الترتيب غالبية فتراته، لكنه تعثر في المراحل الأخيرة ما سمح للنجمة بقيادة المدرب التونسي لسعدي الدريدي بالاقتراب منه. غاب عن الأنصار المدرب الصربي دراغان يوفانوفيتش بسبب ظروف شخصية منعته من العودة عقب استئناف البطولة، فتولى المهام المدرب المساعد سامي الضوم.

احتل فريق جويا المركز الثالث بعد تعادله مع العهد 2-2 في الجولة الأخيرة، في أول موسم له في دوري الأضواء.

سيمثل كل من الأنصار والنجمة لبنان في مسابقة دوري التحدي الآسيوي الموسم المقبل.