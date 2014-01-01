فينوس ويليامز تغادر بطولة كندا المفتوحة من الدور الأول

وكالات /سما/

خسرت لاعبة التنس الأمريكية فينوس ويليامز مبارتها في الدور الأول من بطولة كندا المفتوحة المقامة في تورنتو أمام الأوزبكية كاميلا رحيموفا، التي فرضت سيطرتها الكاملة على المباراة وانتزعت الفوز برصيد مجموعتين دون رد (6/4 و6/1) الأحد 2 آب/أغسطس.

شاركت ويليامز، البالغة من العمر 46 عاما، في البطولة بموجب بطاقة دعوة خاصة، لكنها عجزت عن مواكبة منافستها المصنفة 82 عالميا في ترتيب الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات. وتمثل هذه الهزيمة خسارتها الثالثة عشرة المتتالية في بطولات هذه الرابطة، والعاشرة لها خلال السنة الجارية.

تعود أقوى نتيجة لويليامز في البطولة الكندية إلى عام 2014، عندما وصلت إلى المباراة النهائية بعد تخطيها شقيقتها سيرينا ويليامز في قبل النهائي. وتشارك ويليامز للمرة الثالثة عشرة في بطولة تورنتو.