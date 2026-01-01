  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كرة القدم الأوروبية

خبر : روما يسعى لاستعارة إندريك من ريال مدريد

الإثنين 03 أغسطس 2026 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
روما يسعى لاستعارة إندريك من ريال مدريد



وكالات /سما/

يدرس نادي روما الإيطالي ضم المهاجم البرازيلي إندريك من ريال مدريد على سبيل الإعارة مؤقتة تتضمن بند يسمح بالشراء النهائي، في خطوة تشابه الصفقة التي تمّ الاتفاق عليها مؤخرًا بشأن الأرجنتيني نيكو باز.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إندريك يُعتبر خارج مشروع ريال مدريد الجديد، حيث يخطط الفريق الملكي لإعادة تقييم المهاجم الشاب خلال الفترة القادمة تحت إشراف الفني خوسيه مورينيو، بغض النظر عن الهدف الذي أحرزه في المباراة الودية أمام فيورنتينا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مدرب روما يحتفي بقدرات إندريك وتعدد مراكز لعبه في خطوط الهجوم، سواء كمهاجم وحيد أو على الأجنحة، مما يدعم رغبة النادي الروماني في استقطابه.

ولفتت إلى أن سفير داميكو، المدير الرياضي لروما، إلى العاصمة مدريد لم تكن عابرة بل بهدف الاستشعار بموقف مسؤولي ريال مدريد من إمكانية الموافقة على الصفقة، غير أن النادي الملكي لم يبدِ حتى الآن استعدادًا واضحًا للتفاوض.

من ناحية أخرى، أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية وشبكة غلوبو البرازيلية أن مورينيو يفضل ضم مهاجم يتمتع بقوة بدنية أعلى تناسب استراتيجيته للعب بجانب النجم الفرنسي كيليان مبابي، وأنه وجد بغيته في المهاجم كارلوس إسبي من نادي ليفانتي بعد منافسة مشتدة مع عدة فرق أخرى.

وتضم خيارات مورينيو الهجومية في صفوف الريال حاليًا كلًا من فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز ورودريغو، بينما يبقى الأرجنتيني فرانكو ماستانتونيو خارج الحسابات رغم عرضه على روما، إلا أن النادي الإيطالي لم يبدِ اهتمامًا بضمه.

#كرة القدم #الدوري الإسباني #الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة اليوم

"أكثر ما يرعبه".. السيناريو الذي يخشاه ترامب أكثر من أي شيء آخر بدأ يتضح

ترمب: ألغينا أكبر هجوم كان سيُنفذ ضد إيران منذ الحرب العالمية الثانية.. ومفاوضات نووية تبدأ الاثنين

خلافات تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب.. انتقادات وضغوط أمريكية لوقف غارات غزة

دحلان يتهم نتنياهو بإفشال جهود وقف الحرب.. وملادينوف يحذر من تقويض فرص تنفيذ خطة ترامب

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

نيويورك تايمز": ترامب أشعل الحرب... ثم فقد السيطرة عليها والعالم يقترب من الهاوية

«زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز مصر فجرًا.. والطوارئ الصحية تتأهب دون تسجيل خسائر»

الأخبار الرئيسية

خطة غزة تدخل منعطفًا حاسمًا.. ملادينوف يصل إسرائيل وخلافات تعرقل المرحلة الثانية

"العدّ التنازلي بدأ.. تحركات سعودية غير مسبوقة وتوقعات بمواجهة قد تعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة"

ساعات حاسمة بانتظار الرد الإسرائيلي.. لجنة غزة ترفع جاهزيتها وتجهز فرقها الفنية

من السيارات إلى الشوارع والخيام .. خروقات الاحتلال تحوّل غزة إلى ساحة دماء وتحصد 22 شهيدًا

إذاعة عبرية: طلب من مجلس السلام لإعداد خطة إجلاء واسعة من غزة مقابل موافقة إسرائيل على خارطة الطريق