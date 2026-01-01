روما يسعى لاستعارة إندريك من ريال مدريد

وكالات /سما/

يدرس نادي روما الإيطالي ضم المهاجم البرازيلي إندريك من ريال مدريد على سبيل الإعارة مؤقتة تتضمن بند يسمح بالشراء النهائي، في خطوة تشابه الصفقة التي تمّ الاتفاق عليها مؤخرًا بشأن الأرجنتيني نيكو باز.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن إندريك يُعتبر خارج مشروع ريال مدريد الجديد، حيث يخطط الفريق الملكي لإعادة تقييم المهاجم الشاب خلال الفترة القادمة تحت إشراف الفني خوسيه مورينيو، بغض النظر عن الهدف الذي أحرزه في المباراة الودية أمام فيورنتينا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن مدرب روما يحتفي بقدرات إندريك وتعدد مراكز لعبه في خطوط الهجوم، سواء كمهاجم وحيد أو على الأجنحة، مما يدعم رغبة النادي الروماني في استقطابه.

ولفتت إلى أن سفير داميكو، المدير الرياضي لروما، إلى العاصمة مدريد لم تكن عابرة بل بهدف الاستشعار بموقف مسؤولي ريال مدريد من إمكانية الموافقة على الصفقة، غير أن النادي الملكي لم يبدِ حتى الآن استعدادًا واضحًا للتفاوض.

من ناحية أخرى، أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية وشبكة غلوبو البرازيلية أن مورينيو يفضل ضم مهاجم يتمتع بقوة بدنية أعلى تناسب استراتيجيته للعب بجانب النجم الفرنسي كيليان مبابي، وأنه وجد بغيته في المهاجم كارلوس إسبي من نادي ليفانتي بعد منافسة مشتدة مع عدة فرق أخرى.

وتضم خيارات مورينيو الهجومية في صفوف الريال حاليًا كلًا من فينيسيوس جونيور وإبراهيم دياز ورودريغو، بينما يبقى الأرجنتيني فرانكو ماستانتونيو خارج الحسابات رغم عرضه على روما، إلا أن النادي الإيطالي لم يبدِ اهتمامًا بضمه.