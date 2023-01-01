وكالات /سما/

لندن/سما- أعرب المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي تشابي ألونسو عن تفاؤله بشأن عودة النجم الأوكراني ميخايلو مودريك للمشاركة مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب بحاجة إلى فترة من الوقت قبل العودة للملعب.

وكان مودريك قد تعرض للإيقاف في تشرين الثاني 2024 بسبب قضية منشطات، وكان من المتوقع أن يمتد غيابه إلى عام 2028، إلا أن تم التوصل إلى تسوية في وضعه تسمح له بالعودة للعب.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي السبت: "نحن سعداء من أجله"، مضيفًا أن الفريق يدعم اللاعب في هذه المرحلة الصعبة من حياته المهنية.

وأوضح المدرب الإسباني أن الأمر "سيستغرق بعض الوقت، ولكن بمجرد أن تتحسن الأمور ستبدأ الأمور بالتقدم"، مؤكدًا على رغبة مودريك الشديدة في العودة للعب كرة القدم والمساهمة مع الفريق.

واستذكر ألونسو أداء مودريك السابق مع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، موضحًا: "لقد شاهدته هناك، والتأثير الذي أحدثه، وبراعته في المواجهات الفردية، وقدرته على خلق الكثير من الفرص بمفرده، إنه لاعب مميز".

ويبلغ مودريك 25 عامًا، وانضم إلى صفوف تشيلسي في كانون الثاني 2023، وخاض 73 مباراة مع الفريق سجل خلالها 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة قبل إيقافه.