وكالات /سما/

ارتفع سعر الذهب في تعاملات الاثنين الماضي بنسبة 0.7 بالمائة، حاقناً بـ 4068.54 دولار للأونصة في السوق الفورية، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية بنسبة 0.9 بالمائة إلى 4066.60 دولار، وفقاً لوكالة رويترز.

جاء الارتفاع على خلفية انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم نيته شن هجمات جديدة على إيران، والتركيز بدلاً من ذلك على فتح باب المحادثات والتوصل إلى اتفاق. وكان ترمب قد أعلن عن انعقاد المحادثات يوم الاثنين دون تحديد إطار زمني للتوصل إلى اتفاق.

وأسهمت تطورات الصرف الأجنبي في دعم أسعار المعدن، إذ تعرض الدولار الأميركي لضغوط بعد تدخل السلطات في السوق لدعم الين الياباني، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

قال تيم ووترز كبير محللي الأسواق لدى مؤسسة كيه سي إم تريد: «الذهب استهل الأسبوع بأداء إيجابية نسبية، إلا أن مكاسبه تبقى محدودة في ظل استمرار عدم اليقين حول أسواق النفط والشرق الأوسط، وهي بداية متفائلة لكنها تتسم بالحذر».

وأشار ووترز إلى أن أي تصعيد جديد في منطقة الشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط، أو صدور بيانات قوية للتوظيف غير الزراعي قد تعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة في أيلول المقبل، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب.

وبقيت هواجس التضخم مؤثرة على أسعار الذهب منذ اندلاع الصراع الأميركي الإيراني، فارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية ورفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعتبر تقليدياً ملاذاً للتحوط من التضخم، فإن جاذبيته تتراجع في بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة، نظراً لأنه لا يدر عائداً.

وأعرب ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عارضوا تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأسبوع الماضي، عن قلقهم يوم الجمعة من استمرار التضخم فوق الهدف الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2 بالمائة، ما لم يتم رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الأقرب.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية، تشمل بيانات فرص العمل وتقرير التوظيف من شركة إيه دي بي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتقرير الوظائف غير الزراعية، لما لها من تأثير محتمل على التوقعات حول السياسة النقدية.

من جانبهم، أكد محللو مصرف ستاندرد تشارترد أنهم يتوقعون أن يحتفظ الذهب بدعم قوي في الأجل القريب، قبل استئناف تعافيه بدعم من الطلب الموسمي.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى بالتوازي: الفضة صعدت بنسبة 1.4 بالمائة إلى 58.46 دولار للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1650.63 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.6 بالمائة إلى 1293.50 دولار.