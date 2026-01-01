وكالات /سما/

شهدت الأسواق العالمية للسلع تطورات متباينة صباح الاثنين 3 آب/أغسطس 2026، إذ تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة، فيما أظهرت المعادن النفيسة ارتفاعات طفيفة.

وانخفض خام برنت، المرجع العالمي الرئيسي للنفط، بمقدار 5.52 دولارًا أمريكيًا ليغلق على سعر 82.41 دولارًا للبرميل، محققًا تراجعًا نسبته 6.28%. بالموازاة، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ 5.27 دولارات ليستقر عند 79.40 دولارًا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت 6.22%.

وفي تطور متوازٍ، ارتفعت أسعار الذهب لتخفيف بعض تأثير تراجع قطاع الطاقة. واكتسب الذهب في المعاملات الفورية 0.7% ليصل إلى 4067.06 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 4065.60 دولارًا للأوقية.

وسارت المعادن النفيسة الأخرى في الاتجاه نفسه. فقد ارتفعت أسعار الفضة 0.7% إلى 58.02 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.7% إلى 1653.78 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاديوم 1.5% إلى 1293 دولارًا للأوقية.