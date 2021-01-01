يوفنتوس يضم كولو مواني من باريس سان جيرمان وبيغوفيتش من بايرن ليفركوزن

وكالات /سما/

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الأحد تعاقده مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني قادمًا من باريس سان جيرمان، عقب مفاوضات مطولة بين الناديين امتدت أسابيع. وشمل الاتفاق عقدًا يمتد حتى صيف 2031.

وبحسب ما أفادت تقارير إعلامية، ستحصل الإدارة الباريسية على 38 مليون يورو من الصفقة، إضافة إلى حوافز مالية بقيمة 12 مليون يورو. ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية رسميًا.

يبلغ مواني 26 عامًا وانضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادمًا من نانت. خلال فترته مع الفريق الباريسي، خاض 54 مباراة سجل فيها 11 هدفًا ومرّر 7 تمريرات حاسمة. وتوج معهم بألقاب دوري فرنسا وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

وسبق لمواني أن أُعير إلى يوفنتوس لمدة 6 أشهر في النصف الثاني من الموسم 2024-2025. كما قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وفي ذات السياق، أكمل يوفنتوس حركته التعاقدية بضم المهاجم البوسني الشاب كريم علي بيغوفيتش من بايرن ليفركوزن الألماني بعقد يمتد حتى عام 2031. وأفادت تقارير بأن الفريق الألماني سيحصل على 30 مليون يورو تقريبًا (حوالي 34 مليون دولار) مع حوافز ومتغيرات إضافية.

يبلغ بيغوفيتش 18 عامًا وقد خاض 11 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك، وشارك في كأس العالم 2026 حيث سجل هدفًا. بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي كولن بموطنه، قبل انتقاله إلى بايرن ليفركوزن عام 2021.

وباع ليفركوزن بيغوفيتش إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي العام الماضي، قبل إعادة شراؤه بمبلغ 8 ملايين يورو. ولم يخض اللاعب أي مباراة مع الفريق الأول لبايرن ليفركوزن. وأشارت تقارير إلى أن يوفنتوس وعده بضمان مركز أساسي لم يكن الفريق الألماني مستعدًا لتوفيره.