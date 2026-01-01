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كرة قدم ألمانية

خبر : يونيون برلين يضم المهاجم الإيفواري لاتي لاث بعقد إعارة

الإثنين 03 أغسطس 2026 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



وكالات /سما/

أعلن نادي يونيون برلين الألماني، في بيان رسمي الأحد، ضم المهاجم الإيفواري إيمانويل لاتي لاث قادما من فريق أتلانتا يونايتد الأميركي بموجب عقد إعارة، وذلك قبل انطلاق الفريق نحو معسكره الإعدادي في النمسا تحضيرا لبدء الموسم الكروي الجديد.

وأشاد هورست هيلدت، المدير التنفيذي لكرة القدم في يونيون برلين، بالدفعة الهجومية التي يضيفها لاتي لاث للفريق، قائلا: «بنى إيمانويل مسيرة احترافية ممتدة على أعلى المستويات، وأثبت نفسه في أندية بعدة دول. يملك السرعة والعقلية المهنية والقدرة التهديفية، وهي المميزات التي طالبنا بها لتقوية خط الهجوم، وسيوفر لنا خيارات إضافية قيّمة».

يبلغ لاتي لاث 27 سنة، وتنوعت محطات مسيرته بين إيطاليا وسويسرا وإنجلترا قبل أن ينتقل إلى الدوري الأميركي. وتمثل منتخب كوت ديفوار في 4 مباريات دولية.

ويتقن المهاجم الإيفواري التواصل بأربع لغات: الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية.

#كرة القدم #الدوري الألماني #يونيون برلين

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