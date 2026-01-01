سورلوث يستأنف برنامجه التأهيلي مع أتلتيكو مدريد

وكالات /سما/

يستأنف النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، برنامجه التأهيلي البدني في إطار استعداداته لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني. بدأ سورلوث تدريباته برفقة أحد مدربي اللياقة البدنية التابعين للنادي منذ يوم الأحد الماضي.

يأتي هذا التحضير بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على خروج المنتخب النرويجي من بطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام منتخب إنجلترا في دور الثمانية.

وبحسب تقارير وسائل إعلام إسبانية متخصصة، سيكثف سورلوث تدريباته البدنية يوم الإثنين في محاولة لتحضير نفسه للعودة الكاملة إلى المنافسات. وينتظر أن يواصل البرنامج في الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى أفضل حالة بدنية عند انطلاقة الموسم.

وذكرت الصحافة الإسبانية أن مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بدأ تأهيل لاعبيه بدنياً بعد غياب اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم، حيث من المتوقع اكتمال صفوف الفريق بتاريخ 10 أغسطس/آب بعودة اللاعبين الذين تأهلوا لنهائي المونديال.

وترجح التقارير أن سورلوث لن ينضم إلى البعثة التي ستسافر إلى كوريا يوم الأربعاء المقبل، بهدف إكمال تحضيره في مدريد ليكون جاهزاً للعب كمهاجم أساسي عند بداية الموسم.

وأزاحت التقارير الغموض عن تكهنات بشأن احتمال رحيل سورلوث عن النادي، مؤكدة أن فكرة بيعه غير واردة في خطط إدارة أتلتيكو، خاصة في ظل احتياج الفريق للخيارات الهجومية الموثوقة.