زيتا ديفيجن يحقق أول لقب دولي في مونديال الرياضات الإلكترونية 2026

وكالات /سما/

توج فريق زيتا ديفيجن نفسه باللقب الأول في تاريخه على الصعيد الدولي، بعد انتصاره في نهائي بطولة منتصف الموسم لسلسلة أوفرووتش 2 ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. وحسم الفريق الياباني المباراة النهائية أمام تويستد مايندز السعودي بنتيجة 4-2.

وحقق اللاعب كيم دونغ هيون، الملقب «بروبر»، لقبه الشخصي الثالث في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعد فوزه السابق مع فريق تيم فالكونز في النسخة الماضية، عندما نال أيضاً جائزة أفضل لاعب في البطولة. وعزز انتقاله إلى زيتا ديفيجن مكانته بين اللاعبين الأكثر تتويجاً في هذه المرحلة من اللعبة.

هيمن زيتا ديفيجن على منافسات بطولة منتصف الموسم، خاسراً خريطة واحدة فقط أمام غيكاي إي سبورتس في طريقه إلى المباراة النهائية. واتسمت النهائية بتكافؤ كبير في الخرائط الأربع الأولى، إذ نجح كل من الفريقين في حسم الخريطة التي اختارها. وبعد تقدم زيتا ديفيجن في الخريطة الخامسة، أنهى الفريق المواجهة بفرض سيطرة كاملة على خريطة آيخنفالد في الجولة السادسة.

قال لاعب زيتا ديفيجن شين سي وون، الملقب «بيرنار»، معلقاً على الإنجاز: «إنه شعور لا يوصف، إذ تكاد تكون المرة الأولى التي أرفع فيها هذا الكأس في بطولة عالمية مباشرة. أمتلك زملاء رائعين في الفريق، وقدمت أداءً أفضل بكثير هذه المرة. هذا هو السبب الذي يدفعني للاستمرار في الاحتراف والمنافسة، وهذا تماماً ما أشعر به الآن».

عاد لاعب زيتا ديفيجن بارك مين كي، الملقب «فيوليت»، إلى منصات التتويج بعد غياب طويل عن الألقاب. وأشار إلى قوة التشكيلة الحالية قائلاً: «أدركت مدى قوة هذه التشكيلة عندما اجتمعت هذا العام. أعادت إليّ ذكريات عام 2019، بل ربما كانت أقوى من ذلك. كنت على يقين بأنه إذا أدى كل منا دوره على أكمل وجه، فسنرفع هذا الكأس».

حصل لاعب زيتا ديفيجن كيم جين سيو، الملقب «شو»، على جائزة أفضل لاعب من جهة سوني في البطولة، مقابل جائزة نقدية قدرها 25 ألف دولار أميركي. وقال عند تسلمه الجائزة: «أتوجه بخالص الشكر إلى رئيسنا التنفيذي ومديرنا بانغ تونغ على ثقتهما بي، وإلى المدرب كروستي على دعمه المستمر للفريق، إذ أقف هنا اليوم بفضلهم جميعاً».

بلغت الجوائز المالية التي حصل عليها زيتا ديفيجن 400 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 1000 نقطة في بطولة الأندية. وحصل تويستد مايندز على 180 ألف دولار أميركي و750 نقطة في البطولة الأندية بعد فوزه كوصيف.

في مباراة تحديد المركز الثالث، تغلب فريق تي 1 الكوري الجنوبي على وايبو غيمينغ الصيني بنتيجة 3-0 نظيفة، محققاً فوزاً نظيفاً. وحصد تي 1 100 ألف دولار أميركي و500 نقطة في بطولة الأندية. وشكلت النتيجة تعويضاً لفريق تي 1 عن إخفاقه في النسخة السابقة عندما احتل المركز الرابع.