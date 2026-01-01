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خبر : نقص الحديد أثناء فترة الحمل وما يرتبط به من مخاطر صحية على الأم والجنين وسبل الوقاية الفعالة منه

الإثنين 03 أغسطس 2026 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقص الحديد أثناء فترة الحمل وما يرتبط به من مخاطر صحية على الأم والجنين وسبل الوقاية الفعالة منه



وكالات /سما/

يلعب الحديد دوراً محورياً في صحة الحامل والجنين معاً، إذ تزداد احتياجات الجسم من هذا المعدن بشكل كبير خلال فترة الحمل، حيث يستخدمه الجسم لإنتاج كميات إضافية من الدم تلبي احتياجات الأم والجنين على حد سواء.

يوضح المتخصصون أن نقص الحديد حالة صحية شائعة بين الحوامل، إذ لا تحصل حوالي نصف النساء الحوامل على الكمية الكافية من هذا العنصر الغذائي الضروري. وتكتسب هذه المشكلة أهميتها لأن النقص قد يترتب عليه مضاعفات خطيرة إن لم يتم معالجته في الوقت المناسب.

لا تقتصر أعراض نقص الحديد على الآثار الجسدية فحسب، بل تمتد لتؤثر على الحالة النفسية للمرأة الحامل أيضاً. وتشمل هذه الأعراض التعب والإرهاق وضعف التركيز وشعوراً عاماً بالإرهاق، مما يزيد من أهمية الكشف المبكر والعلاج الفوري.

يؤكد الأطباء على أن الطريقة الأمثل للتعامل مع نقص الحديد تركز على تحسين التغذية والعادات الصحية. وينبغي للحامل الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالحديد بصورة منتظمة، مع ضرورة استشارة الطبيب المختص لتقييم حالتها والحصول على التوصيات المناسبة لملء هذا النقص.

#الحمل #التغذية #الصحة الإنجابية

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