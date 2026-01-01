وكالات /سما/

احتفت دار بوتشيلاتي، الماركة الإيطالية المرموقة المتخصصة في صناعة المجوهرات والفضيات الفاخرة، بإرثها الفني والحرفي من خلال جلسة تصويرية تجسد هويتها الفريدة ورؤيتها الجمالية المتميزة.

تُعرّف الدار عن نفسها بأسلوب تصميمي لا يُضاهى يستند إلى تقنيات عريقة في الصياغة والصنع، وفي مقدمتها فن النقش اليدوي الذي يعود تراثه إلى ورش "البوتيغا" الإيطالية القديمة في عصر النهضة. كل قطعة تحمل توقيع الدار تعكس هذا التفاني الحرفي والتزامًا بالجودة العالية والتصاميم الفريدة التي لا تُكرّر.

جسدت الجلسة التصويرية الخاصة، بحسب الدار، صورة المرأة القوية والواثقة من نفسها، حيث يلتقي الفن البصري بجمالياتها الفاخرة ليعكس المكانة الرفيعة والأناقة والأنوثة التي تميز مجموعات بوتشيلاتي وتستقطب عشاق الفن والجمال حول العالم.